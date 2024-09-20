Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обещания G7
Источник:Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия пообещала предоставить стране кредит в рамках обещания G7. Сумма будет составлять 35 миллиардов евро.
Еврокомиссия предоставит Украине кредит
Президент Еврокомиссии сообщила, что непрерывные российские атаки означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.
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Европейская Комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7,
– сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что такое финансирование является еще одним значительным вкладом ЕС в восстановление Украины.
Напомним! Европейский Союз объявил о выделении 160 миллионов евро из замороженных российских активов на решение неотложных гуманитарных потребностей Украины с приближением зимы.