"Мы были на пороге больших проблем": кто заставил МВФ пойти на первый транш займа
- МВФ предоставил Украине первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов, несмотря на невыполнение всех условий программы реформ.
- Европейские страны убедили МВФ выделить средства из-за будущих финансовых проблем Украины и установили дедлайн до конца марта для обновления законодательства.
Международный валютный фонд предоставил Украине 1,5 миллиарда долларов первого транша в рамках новой программы. Средства выделили, несмотря на то, что наше государство не выполнило всех поставленных условий и, скорее всего, пока не приближается к их реализации.
Таким мнением с 24 Каналом поделился исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что эти средства являются одним из вариантов помощи Украине. Их предоставили по одной ключевой причине.
Почему Украине все-таки предоставили транш от МВФ?
"Европейцы видят, что у Украины в апреле 2026 года будут очень большие проблемы с финансированием социальных расходов. Поэтому они убедили директора-распорядителя Международного валютного фонда начать программу и дать первый транш без дополнительных условий", – объяснил экономист.
Важно понимать, что у МВФ нет собственных денег. Он дает средства, которые получает от доноров. Крупнейшими являются Соединенные Штаты, но это не вариант Украины, и некоторые европейские государства. В частности Германия и Франция.
Именно позиция этих стран убедила директора-распорядителя МВФ. Ведь над ним стоит наблюдательный совет, в которую входят основные доноры. Если наблюдательный совет принимает решение предоставить кредит, то директор-распорядитель не имеет другого варианта,
– подчеркнул Олег Пендзин.
Поэтому европейцы позаботились о том, чтобы Украине все-таки предоставили средства, но сделали это очень осторожно. Они не отменили принятие законодательных актов, а лишь отсрочили это до конца марта.
"Но хочу напомнить, что наш парламент, который сегодня находится в состоянии политического кризиса, провалил голосование в первом чтении простого законопроекта о налогообложении доходов украинцев, которые получают их на маркетплейсах", – добавил Олег Пендзин.
Поэтому сейчас мы получили первый транш, но для того, чтобы нам предоставляли следующие, нужно много работать и проявить политическую волю.
Что известно о помощи Украине от МВФ?
- В конце февраля МВФ согласовал 4-летнюю программу финансирования для Украины. Впрочем для получения средств нужны были реформы, в частности по налогообложению, противодействия коррупции, развития рыночной инфраструктуры. Согласно новой программе Украина должна получить более 8 миллиардов долларов.
- Первый транш размером 1,5 миллиарда уже поступил, но обещанных реформ так и не провели. Некоторые решения непопулярны, особенно те, касающиеся повышения налогов. Достаточного количества голосов для голосования в парламенте нет, поэтому решение отложили.
- В МВФ заявили, что обеспокоены таким положением дел, ведь некоторые пункты народные депутаты до сих пор не рассмотрели и не вынесли на голосование. Украине дали дедлайн до конца марта на обновление законодательства. Стоит отметить, что без средств МВФ не удастся покрыть дефициты и поддерживать макрофинансовую стабильность.