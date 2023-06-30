1,5 миллиарда долларов в кредит: Всемирный банк выделил средства для Украины

Всемирный банк сделал очередной заем для Украины, на этот раз в размере 1,5 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на преодоление экономических последствий в результате вторжения России.

На что пойдут деньги Всемирного банка

Совет директоров Всемирного банка выделил 1,5 миллиарда долларов для Украины под гарантии правительства Японии. Это было сделано в рамках фонда ADVANCE Ukraine.

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Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,

– заявила региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.

Деньги по этому кредиту должны пойти на:

обеспечение бедных граждан и перемещенных лиц и помощь домохозяйствам;

поддержание реформы, направленной на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;

помощь рынкам лучше функционировать "во время и после войны".

Также в течение 2023-2024 годов Украина с Всемирным банком будет сотрудничать в рамках таких сфер, как энергетика, здравоохранение, социальная защита, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство.

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