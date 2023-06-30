1,5 миллиарда долларов в кредит: Всемирный банк выделил средства для Украины
Источник:Мировой банк
Всемирный банк сделал очередной заем для Украины, на этот раз в размере 1,5 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на преодоление экономических последствий в результате вторжения России.
На что пойдут деньги Всемирного банка
Совет директоров Всемирного банка выделил 1,5 миллиарда долларов для Украины под гарантии правительства Японии. Это было сделано в рамках фонда ADVANCE Ukraine.
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Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,
– заявила региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.
Деньги по этому кредиту должны пойти на:
- обеспечение бедных граждан и перемещенных лиц и помощь домохозяйствам;
- поддержание реформы, направленной на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;
- помощь рынкам лучше функционировать "во время и после войны".
Также в течение 2023-2024 годов Украина с Всемирным банком будет сотрудничать в рамках таких сфер, как энергетика, здравоохранение, социальная защита, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство.
ЕС покроет расходы Украины на восстановление уничтоженных городов
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины во время ее восстановлений до 2027 года. Вероятно, сумма будет составлять примерно 50 миллиардов евро в целом.
- К 2027 году дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 миллиардов евро. Потребности в скорейшем восстановлении составят около 50 миллиардов евро. Это означает, что в целом дефицит будет составлять 110 миллиардов евро к 2027 году, – сообщила она.
- Финансирование будет производиться в виде грантов, кредитов и передачи замороженных российских активов в пользу Украины.