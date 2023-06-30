1,5 миллиарда долларов в кредит: Всемирный банк выделил средства для Украины

30 июня 2023, 11:06
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Источник:

Мировой банк

Всемирный банк сделал очередной заем для Украины, на этот раз в размере 1,5 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на преодоление экономических последствий в результате вторжения России.

На что пойдут деньги Всемирного банка

Совет директоров Всемирного банка выделил 1,5 миллиарда долларов для Украины под гарантии правительства Японии. Это было сделано в рамках фонда ADVANCE Ukraine.

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Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,
– заявила региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.

Деньги по этому кредиту должны пойти на:

  • обеспечение бедных граждан и перемещенных лиц и помощь домохозяйствам;
  • поддержание реформы, направленной на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;
  • помощь рынкам лучше функционировать "во время и после войны".

Также в течение 2023-2024 годов Украина с Всемирным банком будет сотрудничать в рамках таких сфер, как энергетика, здравоохранение, социальная защита, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство.

ЕС покроет расходы Украины на восстановление уничтоженных городов

  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины во время ее восстановлений до 2027 года. Вероятно, сумма будет составлять примерно 50 миллиардов евро в целом.
  • К 2027 году дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 миллиардов евро. Потребности в скорейшем восстановлении составят около 50 миллиардов евро. Это означает, что в целом дефицит будет составлять 110 миллиардов евро к 2027 году, – сообщила она.
  • Финансирование будет производиться в виде грантов, кредитов и передачи замороженных российских активов в пользу Украины.
Автор: Тетяна Стельмах