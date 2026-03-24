Трамп "не при делах": США не будут вмешиваться в скандал с Орбаном и кредитом Украине

США поддерживают премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих выборах в Венгрии. Однако его блокирование кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро не считают своим вопросом.

Почему США не интересует вопрос кредита?

Об этом заявил посол США в ЕС Эндрю Пуздер, пишет Politico.

Это внутренний вопрос ЕС, это не вопрос Соединенных Штатов; они должны сами решить, как именно будут финансировать Украину и в каком объеме,

– сказал Пуздер в интервью изданию.

Хотя Орбан имеет тесные связи с Трампом, президент не собирается вмешиваться в вопрос о кредите ЕС Украине.

Посол подчеркнул, что Евросоюз должен сам найти способ, как оказать финансовую поддержку Украине.

Будет ли этот кредит предоставлен и на каких условиях - это вопрос, который ЕС должен решить самостоятельно, и я уверен, что они это сделают,

– добавил Пуздер.

Но при этом американский посол отметил, что США с радостью продадут Украине больше оружия за средства этого самого кредита на 90 миллиардов.

Заметьте! После того, как Трамп вернулся к власти на второй президентский срок, США усилили давление на ЕС, требуя увеличить финансовую помощь Украине. В то же время Вашингтон получает выгоду, позволяя Европе покупать американское вооружение для Киева.

Как Трамп поддерживает Орбана?

Напомним, Дональд Трамп публично поддержал Виктора Орбана накануне выборов в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля.

Он фантастический человек, и для меня большая честь поддержать его. Я поддерживал его и в прошлый раз, когда он победил, и он сделал замечательную работу для своей страны,

– заявил президент.

В своем посте в соцсети лидер США также написал, что Орбан "неутомимо борется и любит свою великую страну и народ".

Даже недавние обвинения в том, что Венгрия передавала Москве информацию о внутренних переговорах ЕС, очевидно, не ослабили приверженность Вашингтона к этой стране.

Посол Пуздер отказался комментировать сами обвинения, но подчеркнул, что он сам имеет очень хорошие отношения с представителями Венгрии в Брюсселе, а Трамп "симпатизирует" Орбану.

