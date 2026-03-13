Кредит на 90 миллиардов: Макрон ответил, станет ли "Дружба" помехой деньгам

Европейский Союз и его государства являются главными донорами помощи для Украины. Поэтому обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро Киев получит, несмотря на споры внутри блока.

Что Макрон сказал о кредите?

Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце, пишет Le Monde.

Французский лидер отметил, что общий объем помощи Украине от ЕС с 2022 года достигает около 200 миллиардов евро. І новый кредит станет подтверждение неизменной поддержки Европы.

Мы решили в декабре прошлого года предоставить кредит в 90 миллиардов евро. Это обязательство будет выполнено, и я говорю об этом здесь четко и однозначно,

– подчеркнул Макрон.

Макрон также отметил, что финансовая помощь имеет важное значение для поддержания экономической стабильности Украины. В частности, кредит является частью более широких международных усилий, для поддержки страны в условиях войны.

Важно! Президент подчеркнул, что Франция и в дальнейшем будет оставаться преданной поддержке Украины и укреплению двусторонних отношений.

Помешает ли "Дружба" кредиту?

Прокомментировал Макрон и блокирование кредита Венгрией. Напомним, Будапешт заблокировал заем Киеву и настаивает, чтобы Украина как можно быстрее возобновила поставки российской нефти в страну через нефтепровод "Дружба", пишет Financial Times.

Впрочем, Макрон считает, что вопрос восстановления поставок через "Дружбу", поврежденную российской атакой, и выделение кредита необходимо разделять.

Французский президент подчеркнул, что каждая страна ЕС должна придерживаться данных ранее обещаний.

Если возникают разногласия, обязанность каждого государства – выполнять обещания и политические обязательства, которые все взяли на себя в декабре,

– добавил Макрон.

Также он выразил осторожный оптимизм относительно возобновления работы нефтепровода, отметив, что Украина демонстрирует вовлеченность в процесс.

Заметьте! Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность оказать помощь Украине для ремонта "Дружбы" через программу бюджетной поддержки и прислать экспертов.

Почему Венгрия блокирует кредит?