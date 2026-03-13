Кредит на 90 миллиардов: Макрон ответил, станет ли "Дружба" помехой деньгам
- Макрон подтвердил, что обещанный кредит в 90 миллиардов евро Украине будет предоставлен, несмотря на внутренние споры в ЕС.
- Французский президент подчеркнул, что вопрос поставок через "Дружбу" не должен влиять на выделение кредита, и призвал страны ЕС придерживаться своих обещаний.
Европейский Союз и его государства являются главными донорами помощи для Украины. Поэтому обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро Киев получит, несмотря на споры внутри блока.
Что Макрон сказал о кредите?
Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце, пишет Le Monde.
Французский лидер отметил, что общий объем помощи Украине от ЕС с 2022 года достигает около 200 миллиардов евро. І новый кредит станет подтверждение неизменной поддержки Европы.
Мы решили в декабре прошлого года предоставить кредит в 90 миллиардов евро. Это обязательство будет выполнено, и я говорю об этом здесь четко и однозначно,
– подчеркнул Макрон.
Макрон также отметил, что финансовая помощь имеет важное значение для поддержания экономической стабильности Украины. В частности, кредит является частью более широких международных усилий, для поддержки страны в условиях войны.
Важно! Президент подчеркнул, что Франция и в дальнейшем будет оставаться преданной поддержке Украины и укреплению двусторонних отношений.
Помешает ли "Дружба" кредиту?
Прокомментировал Макрон и блокирование кредита Венгрией. Напомним, Будапешт заблокировал заем Киеву и настаивает, чтобы Украина как можно быстрее возобновила поставки российской нефти в страну через нефтепровод "Дружба", пишет Financial Times.
Впрочем, Макрон считает, что вопрос восстановления поставок через "Дружбу", поврежденную российской атакой, и выделение кредита необходимо разделять.
Французский президент подчеркнул, что каждая страна ЕС должна придерживаться данных ранее обещаний.
Если возникают разногласия, обязанность каждого государства – выполнять обещания и политические обязательства, которые все взяли на себя в декабре,
– добавил Макрон.
Также он выразил осторожный оптимизм относительно возобновления работы нефтепровода, отметив, что Украина демонстрирует вовлеченность в процесс.
Заметьте! Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность оказать помощь Украине для ремонта "Дружбы" через программу бюджетной поддержки и прислать экспертов.
Почему Венгрия блокирует кредит?
Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что будет блокировать выделение кредита Украине, пока не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба". Он заявил, что правительство страны остановило поставки бензина и дизеля и может приостановить другие важные поставки в Украину, пока не будут достигнуты договоренности.
В ответ в ЕС разрабатывают план помощи Украине, несмотря на позицию Венгрии. Лидеры ЕС планируют встретиться с премьерами Венгрии и Словакии на саммите в Брюсселе, чтобы дипломатически урегулировать спор.
Если договориться не удастся, страны Северной Европы и государства Балтии готовы предоставить часть кредита отдельно. Это поможет Украине обеспечить финансовую стабильность в первой половине 2026 года. Общая сумма двусторонних кредитов составит около 30 миллиардов евро, и для их предоставления не требуется согласие всех членов ЕС.