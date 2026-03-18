"Альтернативы нет:" Зеленский прокомментировал ситуацию с кредитом в 90 миллиардов евро

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по кредиту в 90 миллиардов евро для Украины. Средства должны были предоставить для поддержки Украины на 2026 –2027 годы.

Что известно о ситуации с кредитом для Украины?

Политик считает, что это решение в частности является нечестным, о чем он сообщил во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы очень рассчитываем, что страны ЕС найдут подходы, которые решить этот вопрос. Потому что договоренность была заключена еще до конца 2025 года. А это уже пересмотр договоренности.

Он добавил, что большинство стран понимают, что речь идет о "абсолютно нечестной блокировке".

Альтернативы 90 миллиардам нет,

– заявил Зеленский.

Обратите внимание! Он отметил, что может быть альтернативы форм финансирования. Но альтернативы усиливать армию Украины – нет.

Напомним, что проблема заключается в двух странах – это Венгрия и Словакия. Будапешт пока блокирует предоставление кредита для Украины.

Страна будет делать так до тех пор, пока не восстановят поставки по нефтепроводу "Дружба". Об этом говорится в обращении Виктора Орбана.

Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной,

– заявил Орбан.

Заметьте! В то же время подобной позиции придерживается Словакия. Роберт Фицо говорил, что Братислава готова "принять эстафету от Венгрии", а блокирование "этого огромного военного подарка Украине", по его мнению, является законным инструментом для возобновления поставок нефти.

