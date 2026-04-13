Кредит в 90 миллиардов евро для Украины: Мадьяр прокомментировал ситуацию с выделением средств

Петер Мадьяр, который является победителем выборов в Венгрии, прокомментировал ситуацию с кредитом, который ранее блокировал Виктор Орбан. Речь идет о помощи в размере 90 миллиардов евро для Украины.

Будет ли блокировать дальше Венгрия деньги для Украины?

Будапешт не будет сопротивляться помощи для Украины, но есть один нюанс, о чем заявил Петер Мадьяр.

Петер Мадьяр Будущий премьер-министр Венгрии, политик, лидер партии "Тиса" Мне это не до конца понятно, я буду обсуждать это с европейскими лидерами. Но лично я согласен с тем, что Венгрия должна отказаться.

Он объяснил, что страна "находится в очень сложной финансовой ситуации", поэтому не может позволить себе дополнительное финансирование.

Наша задача – это вернуть те средства ЕС, которые принадлежат нам, и которые получила каждая другая страна-член, кроме нас. Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения нашей экономики. Поэтому мы действительно не можем брать еще больше кредитов,

– заявил политик.

В частности он раскритиковал политику своего предшественника Виктора Орбана и сообщил, что дефицит венгерского бюджета и государственный долг утроились с 2010 года.

Обратите внимание! Sky News пишет, что средства могут быть переданы Украине "очень быстро".

