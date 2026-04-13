Кредит в 90 миллиардов евро для Украины: Мадьяр прокомментировал ситуацию с выделением средств
Петер Мадьяр, который является победителем выборов в Венгрии, прокомментировал ситуацию с кредитом, который ранее блокировал Виктор Орбан. Речь идет о помощи в размере 90 миллиардов евро для Украины.
Будет ли блокировать дальше Венгрия деньги для Украины?
Будапешт не будет сопротивляться помощи для Украины, но есть один нюанс, о чем заявил Петер Мадьяр.
Мне это не до конца понятно, я буду обсуждать это с европейскими лидерами. Но лично я согласен с тем, что Венгрия должна отказаться.
Он объяснил, что страна "находится в очень сложной финансовой ситуации", поэтому не может позволить себе дополнительное финансирование.
Наша задача – это вернуть те средства ЕС, которые принадлежат нам, и которые получила каждая другая страна-член, кроме нас. Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения нашей экономики. Поэтому мы действительно не можем брать еще больше кредитов,
– заявил политик.
В частности он раскритиковал политику своего предшественника Виктора Орбана и сообщил, что дефицит венгерского бюджета и государственный долг утроились с 2010 года.
Обратите внимание! Sky News пишет, что средства могут быть переданы Украине "очень быстро".
Что еще следует знать о ситуации с Венгрией?
- Венгерская экономика отмечает определенные трансформации. Например, ожидается принятие нового бюджета. Также планируют ввести налог на богатство, отменить налоговые льготы и тому подобное.
- В то же время Мадьяр прокомментировал вступление Украины в ЕС. Он заявил, что Будапешт не поддерживает ускоренный процесс вступления.