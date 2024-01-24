Придется отчитываться: НБУ изменил правила работы банков с кредитными должниками

Уже с 1 июля 2024 года банки и другие финансовые учреждения будут отчитываться перед НБУ. Им придется сообщать регулятору о наличии активных операций среди кредитных должников.

Кто будет отчитываться перед НБУ

Таким образом, НБУ хочет осуществить надзор за деятельностью участников финансового рынка и оценить эффективность управления кредитным сектором.

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Так что об активных операциях перед НБУ должны отчитываться:

банки Украины;

финансовые компании, имеющие право предоставлять хотя бы одну из финансовых услуг, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит, предоставление гарантий, факторинг, финансовый лизинг;

кредитные союзы

Какие сроки для представления отчетов

Речь идет об активных операциях должника, если общий размер его долга составляет или превышает 50 тысяч гривен или сумму в валюте в этом эквиваленте. Эту отчетность нужно подавать пока лицо полностью не оплатит долг.

Регулятор имеет право требовать отчетность об активных операциях от различных финансовых учреждений в следующие сроки:

с 1 июля 2024 года – информацию об операциях по видам финансовых услуг, определенным в пунктах 2, 4 – 6 части первой статьи 4 закона о финансовых услугах, а также информацию о должниках и лицах, связанных с должниками и такими операциями;

– информацию об операциях по видам финансовых услуг, определенным в пунктах 2, 4 – 6 части первой статьи 4 закона о финансовых услугах, а также информацию о должниках и лицах, связанных с должниками и такими операциями; с 1 октября 2024 года – информацию в полном объеме.

Чтобы обеспечить комфортный переход участников рынка к выполнению новых требований, НБУ некоторое время не будет применять средства воздействия за нарушение сроков. В частности: