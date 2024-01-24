Придется отчитываться: НБУ изменил правила работы банков с кредитными должниками
Источник:НБУ
Уже с 1 июля 2024 года банки и другие финансовые учреждения будут отчитываться перед НБУ. Им придется сообщать регулятору о наличии активных операций среди кредитных должников.
Кто будет отчитываться перед НБУ
Таким образом, НБУ хочет осуществить надзор за деятельностью участников финансового рынка и оценить эффективность управления кредитным сектором.
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Так что об активных операциях перед НБУ должны отчитываться:
- банки Украины;
- финансовые компании, имеющие право предоставлять хотя бы одну из финансовых услуг, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит, предоставление гарантий, факторинг, финансовый лизинг;
- кредитные союзы
Какие сроки для представления отчетов
Регулятор имеет право требовать отчетность об активных операциях от различных финансовых учреждений в следующие сроки:
- с 1 июля 2024 года – информацию об операциях по видам финансовых услуг, определенным в пунктах 2, 4 – 6 части первой статьи 4 закона о финансовых услугах, а также информацию о должниках и лицах, связанных с должниками и такими операциями;
- с 1 октября 2024 года – информацию в полном объеме.
Чтобы обеспечить комфортный переход участников рынка к выполнению новых требований, НБУ некоторое время не будет применять средства воздействия за нарушение сроков. В частности:
- в банки – на отчетные даты 1 июля, 1 августа и 1 сентября 2024 года;
- в финансовые компании – на каждую отчетную дату в период с 1 июля по 1 декабря 2024 года;
- в кредитные союзы – на каждую отчетную дату в период с 1 июля 2024 года по 1 июня 2025 года.