Кредитный рейтинг "Нафтогаза" подтвердили на уровне "СС": какие выводы дает Fitch Ratings

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг "Нафтогаза" на уровне "СС". Это означает, что компания находится в зоне значительного финансового риска, но ее ситуация все же лучше, чем у государства в целом.

Что с кредитным рейтингом "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" подтвердили, что это превышает суверенный рейтинг Украины, что сейчас находится на уровне "RD", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте также Решение принято: Россия должна компенсировать "Нафтогазу" стоимость активов, захваченных в Крыму

В компании также объяснили, что агентство оценивает связи компании с государством как умеренные. Это позволяет считать ее финансовую устойчивость отдельно от общей ситуации в стране.

Относительно еврооблигаций "Нафтогаза", выпущенных через Kondor Finance plc, их рейтинг остался на уровне "C".

Обратите внимание! Это свидетельствует о высоком риске, но в то же время компания продолжает выполнять свои долговые обязательства по реструктуризированным в 2023 году облигациям.

Ситуация с рейтингом восстановления

Рейтинг восстановления (Recovery Rating) остался на отметке "RR6", что указывает на очень низкую вероятность возврата долгов в случае дефолта.

Важно! Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и высокие риски, "Нафтогаз" сохраняет стабильность в выполнении своих международных обязательств.