Скрыть ничего не удастся: в Украине изменили правила кредитования в небанковских учреждениях
Источник:НБУ
Еще в октябре НБУ утвердил решение об изменении правил кредитования у небанковских финучреждений. Поэтому с 1 января 2024 кредиторы должны раскрывать условия потребительского кредитования на своих сайтах и в рекламе.
Новые условия кредитования
Также небанковские финучреждения должны предоставлять полную информацию для потребителя о последствиях в случае использования ссудой или невыполнении потребителем обязанностей согласно договору.
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Так, для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на веб-страницах и в разделах, не связанных с услугой.
– написали в НБУ.
Если учреждение хочет разместить свою рекламу на чужих сайтах, оно должно будет дополнительно предоставить гиперссылку на собственный сайт с полным перечнем условий ссуды.Заметьте! Также НБУ уточнил способ раскрытия характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете.
Нововведения должны заработать с 1 января 2024 года. До этого времени кредиторы должны на своих сайтах разместить специальные калькуляторы общих расходов по ссудам.
Размеры доходов для ФЛПов
Также с 1 января предельные размеры дохода для ФЛП будут следующими:
- для плательщиков первой группы (167 минимальных зарплат) – 1,185 миллиона гривен;
- для второй группы (834 минимальные зарплаты) – 5,921 миллиона гривен;
- для третьей группы (1167 минимальных зарплат) – 8,285 миллиона гривен.