Спрос на кредиты растет: кто и зачем чаще всего берет займы Украине

Украинская экономика постепенно адаптируется к условиям войны. Кредитование растет, как в реальном секторе, так в и сфере потребительских кредитов.

Как растет кредитование в Украине

На начало июня 2025 года портфель банковских кредитов в реальном секторе украинской экономики увеличился на 10% по сравнению с довоенным 2021 годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Финансовый пульс".

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Как показывают данные НБУ, в июне кредитный портфель в реальном секторе за полгода вырос на 5,8% и достиг размера более 827 миллиардов гривен.

Портфель займов физическим лицам, то есть потребительское кредитование, в гривне за 6 месяцев года увеличился на 11%.

По словам эксперта Диляры Мустафаевой, стремительный рост кредитования говорит о восстановлении доверия и финансовой активности в Украине.

Украина имеет огромное пространство для развития кредитования. И в бизнес-секторе, и среди населения мы видим, что долговая нагрузка – пока достаточно умеренная. Это означает, что рынок еще далек от насыщения, и банки имеют широкий маневр для расширения кредитной деятельности,

– говорит Мустафаева.

Кто берет больше всего кредитов

На сегодня наиболее активно пользуется возможностями кредитования в Украине малый и средний бизнес.

С начала 2025 года портфель кредитов малым компаниям увеличился на 11%, среднем – почти на 7%.

Крупные компании кредитовались меньше – прирост составил лишь 4% в 2025 году.

Именно сегмент малого и среднего бизнеса сегодня является драйвером восстановления кредитования. И это логично: крупные корпорации имеют другие источники финансирования – еврооблигации, иностранные банки, международные фонды,

– объясняет эксперт.

Стоит знать! По словам Мустафаевой, среднестатистический украинский банк даже физически не может выдать кредит, который бы удовлетворил финансовые аппетиты крупных предприятий.

Какие кредиты берут простые украинцы

По сравнению с европейским кредитная нагрузка украинцев значительно скромнее. Доля кредитов украинским домохозяйствам составляет лишь 3,4% от ВВП страны, тогда как:

в Польше – 22,9%;

в Германии – почти 50%;

в Австрии – 43,9%;

в Дании – более 85%.

В частности, украинцы берут такие займы:

Самые популярные кредиты – на приобретение товаров, которые составляют основу гривневого портфеля банков. Они выросли на 29% по сравнению с довоенным временем.

Портфель ипотечных кредитов увеличился за 3 года более чем в два раза.

В то же время автокредитование уменьшилось, хотя в 2025 году и демонстрирует определенное восстановление.

Следует знать! По мнению экспертов, развитие кредитования – это ключ к восстановлению экономики. Однако необходима государственная поддержка, чтобы активизировать процессы.