Кредиты за уничтоженное во время войны имущество заморозят или спишут: Совет одобрил законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект #7441-1 о физических лицах, взявших кредит на покупку квартиры или машины, но потерявших их из-за боевых действий или оккупации.

За соответствующий законопроект проголосовали 283 депутата.

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Что предлагается

Приостановление выплат по кредитам

Кредиторам предлагают приостанавливать обязательные платежи по кредитам от физических лиц-заемщиков, чье имущество оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, а также повреждено или уничтожено в результате военных действий. Однако у человека должны быть подтверждающие документы.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков производится к моменту получения заемщиком государственной компенсации за имущество,

– рассказал Железняк.

Списание кредита

Также нардепы предлагают списывать кредиты некоторым категориям граждан. На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв. 2500 см;

по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства. Срок подачи заявок – период действия в Украине военного положения и еще 3 месяца после дня его прекращения