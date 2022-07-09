За відповідний законопроєкт проголосували аж 283 депутатів.

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Що пропонується

Призупинення виплат по кредитах

Кредиторам пропонують призупиняти обов'язкові платежі по кредитах від фізичних осіб-позичальників, чиє майно опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій. Проте у людини повинні бути документи, які це підтверджують.

Замороження кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно,

– розповів Железняк.

Списання кредиту

Також нардепи пропонують списувати кредити деяким категоріям громадян. На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку – 250 квадратних метрів, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави. Термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану і ще 3 місяці після дня його припинення