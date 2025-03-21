В Кремле придумали хитрый способ обворовывать россиян

Путин вероятно может продолжать боевые действия против Украины еще как минимум в течение года. Глава Кремля в определенной степени уже начинает грабить российское население, поскольку финансирует войну напрямую через обворовывание своих граждан и российского бизнеса.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, добавив, что в России с 1 января 2025 года ввели повышенный налог на прибыль (было 20 процентных пунктов, а стало 25). То есть, четверть прибыли отдается на налог. Это существенные повышения и большой удар по российскому бизнесу.

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Россия будет печатать "пустые" деньги

С этого года Россия отказалась от плоской шкалы налогообложения, вместо этого перешла к прогрессивной, а также повысила акцизы. Власть забирает деньги у среднего класса россиян и бедняков. Богатеют только богатые. Они кладут деньги на депозит в банке, там сейчас очень высокие проценты, получают ежегодно немалые суммы. Но это те деньги, которые, со слов Липсица, в будущем могут быть изъяты.

"Путин будет обворовывать население всеми возможными способами, чтобы пытаться еще хотя бы год держаться и иметь возможность воевать, пока экономика не начнет обваливаться очень сильно. Это будет продолжаться на фоне существенного экономического кризиса и обвала ряда отраслей", – спрогнозировал Липсиц.

Пока есть люди, которые идут воевать, пока есть военные заводы, которые изготавливают хоть какое-то оружие, глава Кремля, по убеждению доктора экономических наук, будет пытаться вести боевые действия против Украины. А если не будет хватать денег, начнет печатать огромное количество "пустых".

В России это уже происходит. За год денежная масса там растет на 19 – 20%, а экономика растет на 2 – 4%. Это свидетельствует о масштабе выпуска "пустых" денег. Поэтому в России такая высокая инфляция,

– озвучил Липсиц.

Почему министр финансов России призвал не повышать зарплаты?

Доктор экономических наук рассказал, что российские власти придумали хитрый способ как забрать деньги у населения. Речь идет о дополнительном пенсионном страховании. Идея заключается в том, что человек открывает дополнительный счет, накапливает на нем деньги, а через 15 лет ему определенную сумму вернут в виде прибавки к пенсии.

В этот период россиянин будет отдавать свои деньги, но они идут негосударственным пенсионным фондам, которые могут тратить их на покупку облигаций Минфина. То есть человек, открывая этот счет, на самом деле отдает свои деньги министерству на финансирование войны,

– объяснил Липсиц.

Однако эта модель не была поддержана россиянами, люди не хотят открывать такие счета. Поэтому министр финансов Силуанов, возмутившись этим, призвал прекратить повышать российским гражданам зарплаты.

"Почему он так сказал? Потому что когда предприятие повышает зарплату, это считается издержками производства, они вычитаются из выручки. Если предприятие будет платить большую зарплату, тогда у него остается меньшая масса прибыли, а значит оно меньше платит налогов Минфину. Поэтому там призывают не повышать зарплаты, чтобы получать от предприятий большие налоги, это антинародная политика", – подытожил Липсиц.

Напомним, на фоне высокой инфляции в России Центробанк, который возглавляет Эльвира Набиуллина, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. В российской экономике и в дальнейшем фиксируется перегрев.