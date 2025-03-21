Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, додавши, що в Росії з 1 січня 2025 року ввели підвищений податок на прибуток (було 20 відсоткових пунктів, а стало 25). Тобто, чверть прибутку віддається на податок. Це суттєві підвищення і великий удар по російському бізнесу.

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Росія друкуватиме "пусті" гроші

З цього року Росія відмовилась від плоскої шкали оподаткування, натомість перейшла до прогресивної, а також підвищила акцизи. Влада забирає гроші у середнього класу росіян і бідняків. Багатіють тільки багаті. Вони кладуть гроші на депозит в банку, там зараз дуже високі відсотки, отримують щорічно чималі суми. Але це ті гроші, які, зі слів Ліпсіца, в майбутньому можуть бути вилучені.

"Путін буде обкрадати населення усіма можливими способами, щоб намагатися ще хоча б рік триматися і мати змогу воювати, поки економіка не почне обвалюватися дуже сильно. Це буде тривати на тлі суттєвої економічної кризи та обвалу низки галузей", – спрогнозував Ліпсіц.

Поки є люди, які йдуть воювати, поки є військові заводи, які виготовляють хоч якусь зброю, очільник Кремля, за переконанням доктора економічних наук, намагатиметься вести бойові дії проти України. А якщо не вистачатиме грошей, почне друкувати величезну кількість "пустих".

В Росії це вже відбувається. За рік грошова маса там зростає на 19 – 20%, а економіка зростає на 2 – 4%. Це свідчить про масштаб випуску "пустих" грошей. Тому в Росії така висока інфляція,

– озвучив Ліпсіц.

Чому міністр фінансів Росії закликав не підвищувати зарплати?

Доктор економічних наук розповів, що російська влада вигадала хитрий спосіб як забрати гроші у населення. Мовиться про додаткове пенсійне страхування. Ідея полягає в тому, що людина відкриває додатковий рахунок, накопичує на ньому гроші, а через 15 років їй певну суму повернуть у вигляді надбавки до пенсії.

В цей період росіянин буде віддавати свої гроші, але вони йдуть недержавним пенсійним фондам, які можуть витрачати їх на купівлю облігацій Мінфіну. Тобто людина, відкриваючи цей рахунок, насправді віддає свої гроші міністерству на фінансування війни,

– пояснив Ліпсіц.

Однак ця модель не була підтримана росіянами, люди не хочуть відкривати такі рахунки. Тому міністр фінансів Сілуанов, обурившись цим, закликав припинити підвищувати російським громадянам зарплати.

"Чому він так сказав? Бо коли підприємство підвищує зарплату, це вважається витратами виробництва, вони вираховуються з виторгу. Якщо підприємство платитиме більшу зарплату, тоді в нього залишається менша маса прибутку, а значить воно менше сплачує податків Мінфіну. Тому там закликають не підвищувати зарплати, аби отримувати від підприємств більші податки, це антинародна політика", – підсумував Ліпсіц.

Нагадаємо, на тлі високої інфляції в Росії Центробанк, який очолює Ельвіра Набіулліна, ухвалив рішення залишити ключову ставку на рівні 21%. В російській економіці й надалі фіксується перегрів.