Інфляція в Росії все ще висока

Хоча інфляція в Росії дещо послабилася, вона залишається високою, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Економіка продовжує демонструвати ознаки перегріву, попри зменшення темпів кредитування та збереження високої схильності громадян до заощаджень.

Саме рішення не було несподіванкою, однак ринок очікував на пояснення та сигнали, які Центробанк міг би надати щодо своїх подальших планів. Водночас для ринку важливішим буде коментар Центробанку Росії, аніж саме рішення щодо ставки.

Зауважте! Центробанк повідомив, що продовжить уважно спостерігати за темпами та стійкістю сповільнення інфляції, і якщо ця динаміка не дозволить досягнути поставлених цілей, то може розглянути подальше підвищення ключової ставки, пише видання.