Денег нет, платить нечем: кризис продолжает распространяться на российские регионы
- Местные бюджеты в российских регионах не имеют денег на выплату зарплат работникам правительственных структур.
- Административный аппарат сокращают на 20%, и сокращенных работников пытаются перевести на другие должности, что вызывает негативные эмоции у населения.
Резкое ухудшение экономического положения происходит в российских провинциях. Об этом говорится в очередном разговоре россиян в перехвате военной разведки.
Что известно о кризисе в регионах?
Дело в том, что местные бюджеты уже не имеют денег на выплату зарплат работникам правительственных структур, о чем рассказали в Главном управлении разведки.
В разговоре местная жительница говорит, что "административный аппарат будут сокращать на 20 процентов, потому что денег нет, платить нечем". Сокращенных работников пытаются перевести на другие должности.
Это означает, что людей "выгоняют" с одной работы, чтобы трудоустроить в другой. Им ищут такую же работу с такой же зарплатой. Но перед этим людям нужно проходить многочисленные бюрократические барьеры. А также это требует нового образования. И это вызывает много негативных эмоций у простого населения, которое сталкивается с нововведениями.
В частности местные жители пытаются организовать собрание, чтобы обсудить там собственные проблемы. Но даже для этого не хватает как ресурсов, так и помещений.
Заметьте! Финансирование домов культуры формально не сокращают. Как отметила россиянка, они сейчас действительно нужны местным.
Напомним, что ситуация в регионах становится все более печальной. Об этом сообщали в Службе внешней разведки.
Проблема заключается в том, что федеральный бюджет ограничен в ресурсах. И даже больше, он сосредоточен на войне против Украины.
В то же время внутренний спрос не растет, в денег у населения или инвесторов не становится больше. То есть регионам приходится выживать без поддержки и каких-либо перспектив.
Что еще происходит в регионах России?
- В 43 из 83 российских регионов расходы бюджетов превысили доходы. И это впервые за последнее десятилетие. Хуже всего ситуация в Тюменской области, республике Коми и Кемеровской области. Общий дефицит региональных бюджетов составил 161 миллиард рублей.
- В то же время проблемы с выплатами в регионах России не являются новой проблемой. Кремль выбирает не замечать проблему. Но накопление социально-экономических сбоев подрывает внутреннюю стабильность России. И это несмотря на красивую картинку, которую так активно рисует пропаганда.