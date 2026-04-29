Крупнейший кризис после COVID-19: как война в Иране ставит под угрозу европейскую авиацию

После начала войны на Ближнем Востоке мир решает экономические и энергетические последствия. Уже этим летом к ним прибавятся проблемы в авиасфере. Прогнозируемо, что даже с имеющимся горючим люди будут выбирать другие варианты, чем обычно, из-за неопределенности общей ситуации.

Что известно о ситуации в авиакомпаниях Европы?

О том, как война в Иране повлияла на авиарынок и насколько масштабны последствия, пишет Reuters.

Из-за высоких цен на горючее после начала войны на Ближнем Востоке, европейские авиационные компании столкнулись с кризисом. Настоящий период и вызовы сравнивают с пандемией COVID-19.

С начала конфликта в Иране, цена на авиатопливо выросла на 84%. Большинство перевозчиков снизили расходы и прошли начало кризиса из-за страхования. Однако если война не закончится в ближайшее время– будет дефицит ресурса. По мнению главы Международной ассоциации воздушного пространства, придется принять другие меры.

Существует риск того, что мы увидим нормирование поставок топлива, особенно в Азии и Европе,

– отметил Вилли Уолш.

Он добавил, что в настоящее время поставка топлива стабильна. И объяснил, что последствия пандемии в 2019 году стали еще хуже. Тогда спрос на путешествия резко упал и нанес ущерб для авиасферы на сотни миллиардов долларов.

Сейчас, несмотря на проблемы с финансированием и возможным дефицитом авиапала, ситуация сложная. Однако по результатам пока не самый плохой вариант.

я думаю, что COVID имел совсем другие масштабы. То, что мы здесь видим, фактически является проблемой расходов для авиакомпаний. Базовый спрос на авиацию остается стабильным, и это положительный момент,

– объяснил Волш.

В то же время в издании добавляют, что кризис 2026 года в авиасфере стал самым большим после пандемии COVID-19.

Как реагируют авиакомпании?

Страховые полисы, которые помогали авиакомпаниям работать по фиксированным ценам, исчерпывают себя. Да, компании сообщают о худших перспективах. Люди тоже сменили логику для путешествий. Теперь выбирают что-то поближе к дому или вообще отвергают бронирование. Таким образом, они хотят избежать сбоев или высоких цен.

Майкл О'Лири глава Ryanair Holdings Plc считает, что в ближайшие месяцы для Европы уменьшился риск относительно дефицита авиатоплива. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтяные компании менее озабочены. Сейчас они говорят, что риска перебоев в снабжении нет до начала или середины июня,

– отметил Майкл О'Лири.

В издании добавляют, что поставки ресурса удалось стабилизировать с помощью США, Норвегии, Северная Африка. Именно эти государства своими ресурсами компенсировали объем поставок с Ближнего Востока.

И даже несмотря на это, летние проблемы в авиасфере связывают с общей неопределенностью потребителей вокруг войны в Иране.

Что еще нужно знать о последствиях войны в Иране?

Война на Ближнем Востоке вызывала дефицит не только энергоносителей, но и битума. Это густой вязкий углеводород., который используют как соединительный элемент в асфальте. Из-за ограниченных поставок в южной Корее, например, местные органы власти уже замедляют строительство дорог.

Худшая в этом вопросе ситуация Индии. Страна импортирует 40% битума. Государство планировало строить дороги в объемах по 100 километров в день. Однако основная проблема в том, что большинство битума завозили из Персидского залива.

В то же время, чтобы преодолеть последствия энергетического кризиса в ЕС предлагают специальный план. Основа документа в том, чтобы страны Евросоюза действовали слаженно и совместно координировали процессы. Акцент сделали на том, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива благодаря электрификации. Приоритетным также заполнение газовых хранилищ.