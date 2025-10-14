Российская промышленность не ожидает экономического импульса в ближайшее время и, очевидно, готовится к затяжной стагнации. Все больше предприятий сокращают рабочую неделю.

Какова ситуация в российской промышленности?

В 2025 году такие сокращения приобрели массовый характер в металлургии, строительстве, автомобильной и машиностроительной отраслях, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Сейчас крупнейшие промышленные компании России уже ввели четырехдневную рабочую неделю:

"АвтоВАЗ", расположенный в Тольятти;

"КАМАЗ", что в Набережных Челнах;

"Горьковский автозавод" из Нижнего Новгорода;

"Ликинский автобусный завод", находящийся в Московской области.

В металлургической отрасли России рабочую неделю сократил Челябинский электрометаллургический комбинат из-за падения внутреннего потребления.

Аналогичная ситуация в строительном секторе – один из лидеров цементной отрасли России, компания "Цемрос", перевел своих рабочих на четырехдневный график.

Рабочее время урезают и на машиностроительных предприятиях:

"Ярославский моторный завод" перешел на сокращенную неделю до конца 2025 года;

"Уралвагонзавод" делает ставку на оборонные заказы, сокращая изменения в секторе гражданского производства.

Профсоюзы уверяют, что это временный шаг, чтобы предотвратить массовые увольнения. Однако сами работники жалуются на уменьшение доходов. К тому же никто им не гарантирует возвращение к полной занятости.

Чем обусловлен кризис в промышленности?

Такая "оптимизация работы" в российской промышленности связана с кризисом в экономике страны:

западные санкции ударили по предприятиям;

экономическая активность сократилась;

внутренний спрос упал.

В частности, строительный сектор страдает из-за слабого спроса и низкой конкурентоспособности продукции.

В автомобильной отрасли рекордно упали продажи с начала года: Lada сократила объемы реализации на 25%, ЛАЗ и "КАМАЗ" – на целых 60%.

Сокращение рабочей недели свидетельствует об углублении кризисных явлений в промышленности и постепенной адаптации предприятий к суженному рынку,

– говорят в разведке.

А на тех предприятиях, где ситуация хуже, уже перешли от сокращения рабочих часов к увольнениям. Например, по данным Reuters, из-за падения спроса на мебель компания "Свеза" закрыла свой фанерный завод в Тюмени, из-за чего 300 человек потеряли работу.

Стоит знать! По мнению аналитиков, сокращения могут охватить и другие секторы – от аграрного до энергетического – если спрос на продукцию не повысится.

Что происходит с экономикой России?