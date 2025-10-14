Российская промышленность в режиме выживания: кризис маскируют под "оптимизацию работы"
- В 2025 году российские предприятия, такие как "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "Горьковский автозавод" и другие, перешли на четырехдневную рабочую неделю из-за экономического кризиса и падения внутреннего спроса.
- Кризис в промышленности России обусловлен западными санкциями, снижением экономической активности и внутреннего спроса, что привело к сокращению рабочих часов и увольнений на предприятиях.
Российская промышленность не ожидает экономического импульса в ближайшее время и, очевидно, готовится к затяжной стагнации. Все больше предприятий сокращают рабочую неделю.
Какова ситуация в российской промышленности?
В 2025 году такие сокращения приобрели массовый характер в металлургии, строительстве, автомобильной и машиностроительной отраслях, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Смотрите также Цены растут быстрее, чем инфляция: почему лекарства в России не всем по карману
Сейчас крупнейшие промышленные компании России уже ввели четырехдневную рабочую неделю:
- "АвтоВАЗ", расположенный в Тольятти;
- "КАМАЗ", что в Набережных Челнах;
- "Горьковский автозавод" из Нижнего Новгорода;
- "Ликинский автобусный завод", находящийся в Московской области.
В металлургической отрасли России рабочую неделю сократил Челябинский электрометаллургический комбинат из-за падения внутреннего потребления.
Аналогичная ситуация в строительном секторе – один из лидеров цементной отрасли России, компания "Цемрос", перевел своих рабочих на четырехдневный график.
Рабочее время урезают и на машиностроительных предприятиях:
- "Ярославский моторный завод" перешел на сокращенную неделю до конца 2025 года;
- "Уралвагонзавод" делает ставку на оборонные заказы, сокращая изменения в секторе гражданского производства.
Профсоюзы уверяют, что это временный шаг, чтобы предотвратить массовые увольнения. Однако сами работники жалуются на уменьшение доходов. К тому же никто им не гарантирует возвращение к полной занятости.
Чем обусловлен кризис в промышленности?
Такая "оптимизация работы" в российской промышленности связана с кризисом в экономике страны:
- западные санкции ударили по предприятиям;
- экономическая активность сократилась;
- внутренний спрос упал.
В частности, строительный сектор страдает из-за слабого спроса и низкой конкурентоспособности продукции.
В автомобильной отрасли рекордно упали продажи с начала года: Lada сократила объемы реализации на 25%, ЛАЗ и "КАМАЗ" – на целых 60%.
Сокращение рабочей недели свидетельствует об углублении кризисных явлений в промышленности и постепенной адаптации предприятий к суженному рынку,
– говорят в разведке.
А на тех предприятиях, где ситуация хуже, уже перешли от сокращения рабочих часов к увольнениям. Например, по данным Reuters, из-за падения спроса на мебель компания "Свеза" закрыла свой фанерный завод в Тюмени, из-за чего 300 человек потеряли работу.
Стоит знать! По мнению аналитиков, сокращения могут охватить и другие секторы – от аграрного до энергетического – если спрос на продукцию не повысится.
Что происходит с экономикой России?
Только за первое полугодие 2025 года экономический рост России резко замедлился – показатели упали почти в одиннадцать раз. Признаки кризиса охватили практически все сектора промышленности. Отрасли, которые еще в прошлом году обеспечивали прибыль, теперь демонстрируют существенное сокращение производства.
По словам руководительницы европейской дипломатии Кайи Каллас, инфляция в России сейчас уже превышает 20%, денежные резервы стремительно уменьшаются, а темпы роста экономики фактически приблизились к нулевым отметкам.
Однако Путин публично отрицает наличие кризиса, перекладывая ответственность за замедление на Центробанк. Высокие процентные ставки, по его убеждению, якобы тормозят инвестиции и стимулируют инфляционные процессы.