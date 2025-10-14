Російська промисловість у режимі виживання: кризу маскують під "оптимізацію роботи"
- У 2025 році російські підприємства, такі як "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "Горьківський автозавод" та інші, перейшли на чотириденний робочий тиждень через економічну кризу та падіння внутрішнього попиту.
- Криза в промисловості Росії зумовлена західними санкціями, зниженням економічної активності та внутрішнього попиту, що призвело до скорочення робочих годин та звільнень на підприємствах.
Російська промисловість не очікує економічного імпульсу найближчим часом і, вочевидь, готується до затяжної стагнації. Все більше підприємств скорочують робочий тиждень.
Яка ситуація в російській промисловості?
У 2025 році такі скорочення набули масово го характеру у металургії, будівництві, автомобільній та машинобудівній галузях, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Наразі найбільші промислові компанії Росії вже запровадили чотириденний робочий тиждень:
- "АвтоВАЗ", розташований у Тольятті;
- "КАМАЗ", що у Набережних Челнах;
- "Горьківський автозавод" з Нижнього Новгорода;
- "Лікінський автобусний завод", що знаходиться у Московській області.
У металургійній галузі Росії робочий тиждень скоротив Челябінський електрометалургійний комбінат через падіння внутрішнього споживання.
Аналогічна ситуація у будівельному секторі – один із лідерів цементної галузі Росії, компанія "Цемрос", перевів своїх робітників на чотириденний графік.
Робочий час урізають і на машинобудівних підприємствах:
- "Ярославський моторний завод" перейшов на скорочений тиждень до кінця 2025 року;
- "Уралвагонзавод" робить ставку на оборонні замовлення, скорочуючи зміни у секторі цивільного виробництва.
Профспілки запевняють, що це тимчасовий крок, щоб запобігти масовим звільненням. Проте самі працівники скаржаться на зменшення доходів. До того ж ніхто їм не гарантує повернення до повної зайнятості.
Чим зумовлена криза в промисловості?
Така "оптимізація роботи" у російській промисловості пов'язана з кризою в економіці країни:
- західні санкції вдарили по підприємствах;
- економічна активність скоротилася;
- внутрішній попит впав.
Зокрема, будівельний сектор страждає через слабкий попит і низьку конкурентоздатність продукції.
В автомобільній галузі рекордно впали продажі від початку року: Lada скоротила обсяги реалізації на 25%, ЛАЗ і "КАМАЗ" – на цілих 60%.
Скорочення робочого тижня свідчить про поглиблення кризових явищ у промисловості та поступову адаптацію підприємств до звуженого ринку,
– говорять у розвідці.
А на тих підприємствах, де ситуація найгірша, вже перейшли від скорочення робочих годин до звільнень. Наприклад, за даними Reuters, через падіння попиту на меблі компанія "Свеза" закрила свій фанерний завод у Тюмені, через що 300 людей втратили роботу.
Варто знати! На думку аналітиків, скорочення можуть охопити й інші сектори – від аграрного до енергетичного – якщо попит на продукцію не підвищиться.
Що відбувається з економікою Росії?
Лише за перше півріччя 2025 року економічне зростання Росії різко сповільнилося – показники впали майже в одинадцять разів. Ознаки кризи охопили практично всі сектори промисловості. Галузі, які ще торік забезпечували прибуток, тепер демонструють суттєве скорочення виробництва.
За словами очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, інфляція в Росії наразі вже перевищує 20%, грошові резерви стрімко зменшуються, а темпи зростання економіки фактично наблизилися до нульових позначок.
Проте Путін публічно заперечує наявність кризи, перекладаючи відповідальність за уповільнення на Центробанк. Високі процентні ставки, на його переконання, нібито гальмують інвестиції та стимулюють інфляційні процеси.