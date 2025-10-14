Російська промисловість не очікує економічного імпульсу найближчим часом і, вочевидь, готується до затяжної стагнації. Все більше підприємств скорочують робочий тиждень.

Яка ситуація в російській промисловості?

У 2025 році такі скорочення набули масово го характеру у металургії, будівництві, автомобільній та машинобудівній галузях, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Наразі найбільші промислові компанії Росії вже запровадили чотириденний робочий тиждень:

"АвтоВАЗ", розташований у Тольятті;

"КАМАЗ", що у Набережних Челнах;

"Горьківський автозавод" з Нижнього Новгорода;

"Лікінський автобусний завод", що знаходиться у Московській області.

У металургійній галузі Росії робочий тиждень скоротив Челябінський електрометалургійний комбінат через падіння внутрішнього споживання.

Аналогічна ситуація у будівельному секторі – один із лідерів цементної галузі Росії, компанія "Цемрос", перевів своїх робітників на чотириденний графік.

Робочий час урізають і на машинобудівних підприємствах:

"Ярославський моторний завод" перейшов на скорочений тиждень до кінця 2025 року;

"Уралвагонзавод" робить ставку на оборонні замовлення, скорочуючи зміни у секторі цивільного виробництва.

Профспілки запевняють, що це тимчасовий крок, щоб запобігти масовим звільненням. Проте самі працівники скаржаться на зменшення доходів. До того ж ніхто їм не гарантує повернення до повної зайнятості.

Чим зумовлена криза в промисловості?

Така "оптимізація роботи" у російській промисловості пов'язана з кризою в економіці країни:

західні санкції вдарили по підприємствах;

економічна активність скоротилася;

внутрішній попит впав.

Зокрема, будівельний сектор страждає через слабкий попит і низьку конкурентоздатність продукції.

В автомобільній галузі рекордно впали продажі від початку року: Lada скоротила обсяги реалізації на 25%, ЛАЗ і "КАМАЗ" – на цілих 60%.

Скорочення робочого тижня свідчить про поглиблення кризових явищ у промисловості та поступову адаптацію підприємств до звуженого ринку,

– говорять у розвідці.

А на тих підприємствах, де ситуація найгірша, вже перейшли від скорочення робочих годин до звільнень. Наприклад, за даними Reuters, через падіння попиту на меблі компанія "Свеза" закрила свій фанерний завод у Тюмені, через що 300 людей втратили роботу.

Варто знати! На думку аналітиків, скорочення можуть охопити й інші сектори – від аграрного до енергетичного – якщо попит на продукцію не підвищиться.

Що відбувається з економікою Росії?