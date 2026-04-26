Экономика Новости экономики "Магазины для бедных" становятся трендом в России и даже вытесняют супермаркеты
26 апреля, 13:21
4

"Магазины для бедных" становятся трендом в России и даже вытесняют супермаркеты

Анастасия Безейко
Основні тези
  • За год количество дискаунтеров в России выросло на 26,4%, а выручка таких "магазинов для бедных" повысилась на 67,3%.
  • Рост спроса на экономсегмент среди россиян является косвенным индикатором снижения доходов населения страны-агрессора.

В России фиксируют заметные изменения в розничной торговле, свидетельствующие о постепенном падении покупательской способности населения. И хотя общее количество магазинов выросло на 5,8%, ключевую роль играют дискаунтеры.

Что известно о "магазинах для бедных"?

Это форматы с ценами, что значительно ниже средних на рынке. Детали сообщила 26 апреля украинская Служба внешней разведки.

За год количество таких магазинов выросло на 26,4% – это самый быстрый прирост среди всех сегментов российского ритейла.

В то же время выручка дискаунтеров подскочила аж на 67,3%, что указывает на резкий рост спроса на дешевые товары и экономсегмент.

Популярность "магазинов для бедных" напрямую связана с экономическими трудностями и осторожным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от дорогих форматов в пользу более доступных вариантов, ориентируясь прежде всего на цену.

Традиционные супермаркеты и магазины "у дома" демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и уже не являются главными драйверами рынка,
– говорится в сообщении.

Итак, такая динамика свидетельствует о структурных изменениях в экономике страны: спрос смещается в сторону более дешевых товаров и форматов торговли, что является косвенным индикатором снижения доходов населения и роста финансового давления на домохозяйства.

Что еще известно о проблемах в России?

  • Напомним, ЕС наконец-то принял 20-й пакет санкций против страны-агрессора, что коснулся энергетики, банковского сектора и других сфер. Правда, о полном запрете на предоставление морских услуг российским судам в европейских портах пока речь не идет. Однако Украина уже начала консультации по следующему списку ограничений.

  • Ранее Служба безопасности Латвии обнародовала внутренние расчеты российских учреждений. Несмотря на заявления Москвы об "успешной адаптации", санкции уже нанесли экономике значительные потери и продолжают давить. Например, только в 2022 – 2025 годах страна-агрессор потратила дополнительные 130 миллиардов долларов на обход ограничений и закупку запрещенных товаров, которые ранее обходились ей значительно дешевле.

  • Украинские удары по вражеской нефтяной инфраструктуре также имеют прямой экономический эффект: они затрудняют экспорт и уменьшают доходы от этого ключевого для Кремля сектора.

  • В эксклюзивном комментарии 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний озвучил мнение, что в России уже происходит внутренний надлом, который заметен, в частности, по настроениям элит. По словам эксперта, осенью ситуация может обостриться, ведь на фоне выборов в Госдуму и повышения коммунальных тарифов возможны "много интересных событий".

Связанные темы:

Новости России
разведка Экономический кризис