В июле 2025 года валютный рынок Украины сохранял стабильность с незначительными колебаниями. Официальный курс гривны к доллару США удерживался в прогнозируемых пределах от 41,72 до 41,87.

Что происходило на валютном рынке в июле?

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько указала, что среднее значение 41,79 гривны за доллар в течение июля свидетельствует о спокойной динамике без резких изменений, характерных для более волатильных периодов.

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Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Благодаря взвешенной монетарной политике и продаже валюты на межбанке Национальный банк Украины предотвратил резкие колебания, что позволило сохранить стабильность рынка.

Спрос на евро в июле оставался сдержанным. Именно это способствовало выравниванию ситуации между межбанковским и наличным рынками. Курс евро постепенно снижался, что в очередной раз подтвердило результативность монетарных действий НБУ.

Что будет происходить с курсом доллара в августе?

Как говорит банкир, сейчас регулятор сохраняет возможность поддерживать равновесие на валютном рынке без резких изменений учетной ставки. Это происходит благодаря:

значительным международным резервам;

контролируемому уровню инфляции.

Это минимизирует риск резких колебаний курса в августе и создает предсказуемые условия для валютных операций,

– указывает банкир.

Обратите внимание! По словам Золотько, ближайшее время гривна будет оставаться в пределах прогнозируемых показателей.