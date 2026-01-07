Компания Трампа планирует построить крупнейшую в мире электростанцию, но есть нюанс

Несколько недель назад Trump Media and Technology Group объявила о слиянии с атомной энергетической компанией TAE Technologies. Теперь же новая организация поделилась планами по строительству термоядерной электростанции в США.

Какое требование есть к месту строительства?

Она должна стать крупнейшим объектом по производству электроэнергии в мире. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Утром вторника, 6 января, американская компания обнародовала критерии отбора места для строительства нового объекта.

Генеральный директор Девин Нуньес рассказал, что они принимают заявки от правительств штатов и местных органов власти. Решение примут в течение нескольких недель, а строительство начнется позже в этом году. Однако существует одно специфическое условие.

Мы будем строить эту станцию только в штате, где преобладают республиканцы,

– подчеркнул руководитель.

К слову, это будет первая коммерческая электростанция на основе термоядерного синтеза в США. По словам Нуньеса, она позволит стране конкурировать, например, с Китаем, обладающим почти неограниченными энергоресурсами.

Также требования для места строительства предусматривают:

не менее 20 акров (более 8 гектаров) для размещения нескольких реакторов;

возможность распределения энергии по сети;

близость к мегаполису с квалифицированными кадрами;

поддержку со стороны местной и государственной власти;

возможность соблюдения мер безопасности.

Гендиректор TMTG убеждает, что это лишь первые шаги к возрождению американской энергетики, которые должны гарантировать безопасную, чистую и доступную энергию термоядерного синтеза.

Проект якобы поможет уменьшить платежки населения за электроэнергию и укрепит позиции США в "революции" искусственного интеллекта.

Справка: Trump Media and Technology Group (TMTG) – это созданная Дональдом Трампом американская медиа-технологическая компания, которая владеет социальной сетью Truth Social. Ее руководитель Девин Нуньес – член Республиканской партии, бывший член Палаты представителей США.

Что известно о других планах Трампа?