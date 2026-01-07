Компания Трампа планирует построить крупнейшую в мире электростанцию, но есть нюанс
- Компания Трампа будет строить крупнейшую в мире электростанцию, но только в штате, где преобладают республиканцы.
- Первая коммерческая электростанция на основе термоядерного синтеза в США даст возможность конкурировать с Китаем.
Несколько недель назад Trump Media and Technology Group объявила о слиянии с атомной энергетической компанией TAE Technologies. Теперь же новая организация поделилась планами по строительству термоядерной электростанции в США.
Какое требование есть к месту строительства?
Она должна стать крупнейшим объектом по производству электроэнергии в мире. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
Утром вторника, 6 января, американская компания обнародовала критерии отбора места для строительства нового объекта.
Генеральный директор Девин Нуньес рассказал, что они принимают заявки от правительств штатов и местных органов власти. Решение примут в течение нескольких недель, а строительство начнется позже в этом году. Однако существует одно специфическое условие.
Мы будем строить эту станцию только в штате, где преобладают республиканцы,
– подчеркнул руководитель.
К слову, это будет первая коммерческая электростанция на основе термоядерного синтеза в США. По словам Нуньеса, она позволит стране конкурировать, например, с Китаем, обладающим почти неограниченными энергоресурсами.
Также требования для места строительства предусматривают:
- не менее 20 акров (более 8 гектаров) для размещения нескольких реакторов;
- возможность распределения энергии по сети;
- близость к мегаполису с квалифицированными кадрами;
- поддержку со стороны местной и государственной власти;
- возможность соблюдения мер безопасности.
Гендиректор TMTG убеждает, что это лишь первые шаги к возрождению американской энергетики, которые должны гарантировать безопасную, чистую и доступную энергию термоядерного синтеза.
Проект якобы поможет уменьшить платежки населения за электроэнергию и укрепит позиции США в "революции" искусственного интеллекта.
Справка: Trump Media and Technology Group (TMTG) – это созданная Дональдом Трампом американская медиа-технологическая компания, которая владеет социальной сетью Truth Social. Ее руководитель Девин Нуньес – член Республиканской партии, бывший член Палаты представителей США.
Что известно о других планах Трампа?
Напомним, ранее американский президент объявил о строительстве военных кораблей "класса Трампа". Суда водоизмещением более 35 тысяч тонн якобы станут основой "золотого флота" ВМС США.
Кроме того, через несколько часов после задержания Николаса Мадуро Трамп заявил, что "очень крупные" американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов на восстановление "поврежденной инфраструктуры" Венесуэлы. Однако сами лидеры отрасли пока о своих планах не объявляли.