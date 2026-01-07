Яка вимога є до місця будівництва?

Вона має стати найбільшим об'єктом з виробництва електроенергії у світі. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням New York Post.

Дивіться також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту та якою буде ситуація на ринку

Уранці вівторка, 6 січня, американська компанія оприлюднила критерії відбору місця для будівництва нового об'єкта.

Генеральний директор Девін Нуньєс розповів, що вони приймають заявки від урядів штатів і місцевих органів влади. Рішення ухвалять протягом декількох тижнів, а будівництво розпочнеться пізніше цього року. Однак існує одна специфічна умова.

Ми будемо будувати цю станцію тільки в штаті, де переважають республіканці,

– наголосив керівник.

До слова, це буде перша комерційна електростанція на основі термоядерного синтезу в США. За словами Нуньєса, вона дозволить країні конкурувати, наприклад, з Китаєм, що володіє майже необмеженими енергоресурсами.

Також вимоги для місця будівництва передбачають:

щонайменше 20 акрів (понад 8 гектарів) для розміщення декількох реакторів;

можливість розподілу енергії мережею;

близькість до мегаполіса з кваліфікованими кадрами;

підтримкою з боку місцевої та державної влади;

можливість дотримання заходів безпеки.

Гендиректор TMTG переконує, що це лише перші кроки до відродження американської енергетики, які мають гарантувати безпечну, чисту й доступну енергію термоядерного синтезу.

Проєкт нібито допоможе зменшити платіжки населення за електроенергію та зміцнить позиції США в "революції" штучного інтелекту.

Довідка: Trump Media and Technology Group (TMTG) – це створена Дональдом Трампом американська медіа-технологічна компанія, яка володіє соціальною мережею Truth Social. Її керівник Девін Нуньєс – член Республіканської партії, колишній член Палати представників США.

Що відомо про інші плани Трампа?