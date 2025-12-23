Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Про які кораблі взагалі йдеться?

Нові судна мають доповнити понад п'ять десятків есмінців класу Arleigh Burke, які нині є основою флоту США. Водночас Трамп неодноразово критикував їх, стверджуючи, що ці вони не здатні конкурувати з кораблями інших держав.

За словами представників ВМС, нові кораблі матимуть водотоннажність понад 35 тисяч тонн. Судна також зможуть бути платформою для запуску гіперзвукових ракет та крилатих ракет з ядерними боєголовками.

Вони допоможуть зберегти військову перевагу США, відродити американське суднобудування і вселити страх у ворогів Америки по всьому світу,

– заявив Трамп.

Президент США наголосив, що він особисто брав участь у проєктуванні кораблів. Відомо також, що у спроможностях суден будуть використовуватися технології штучного інтелекту.

Нам дуже потрібні кораблі… Наші кораблі, деякі з них, стали старими й зношеними, і ми зараз підемо у зовсім протилежному напрямку,

– додав Дональд Трамп.

Ініціативи Дональда Трампа: останні новини