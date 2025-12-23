Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

О каких кораблях вообще идет речь?

Новые суда должны дополнить более пяти десятков эсминцев класса Arleigh Burke, которые сейчас являются основой флота США. В то же время Трамп неоднократно критиковал их, утверждая, что эти они не способны конкурировать с кораблями других государств.

По словам представителей ВМС, новые корабли будут иметь водоизмещение более 35 тысяч тонн. Суда также смогут быть платформой для запуска гиперзвуковых ракет и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Они помогут сохранить военное превосходство США, возродить американское судостроение и вселить страх во врагов Америки по всему миру,

– заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что он лично участвовал в проектировании кораблей. Известно также, что в возможностях судов будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Нам очень нужны корабли... Наши корабли, некоторые из них, стали старыми и изношенными, и мы сейчас пойдем в совершенно противоположном направлении,

– добавил Дональд Трамп.

