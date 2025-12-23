Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
О каких кораблях вообще идет речь?
Новые суда должны дополнить более пяти десятков эсминцев класса Arleigh Burke, которые сейчас являются основой флота США. В то же время Трамп неоднократно критиковал их, утверждая, что эти они не способны конкурировать с кораблями других государств.
По словам представителей ВМС, новые корабли будут иметь водоизмещение более 35 тысяч тонн. Суда также смогут быть платформой для запуска гиперзвуковых ракет и крылатых ракет с ядерными боеголовками.
Они помогут сохранить военное превосходство США, возродить американское судостроение и вселить страх во врагов Америки по всему миру,
– заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что он лично участвовал в проектировании кораблей. Известно также, что в возможностях судов будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Нам очень нужны корабли... Наши корабли, некоторые из них, стали старыми и изношенными, и мы сейчас пойдем в совершенно противоположном направлении,
– добавил Дональд Трамп.
Инициативы Дональда Трампа: последние новости
На территории Белого дома продолжается масштабное строительство нового бального зала Дональда Трампа стоимостью около 300 миллионов долларов. Работы проходят в ускоренном режиме, а сам проект уже называют одним из самых резонансных обновлений президентской резиденции за последние десятилетия.
Сам Трамп объяснял, что бальный зал нужен для проведения крупных официальных событий, в частности инаугураций, государственных и международных мероприятий. По его мнению, это позволит избежать зависимости от погодных условий и повысить уровень контроля во время массовых собраний.
Президент США также заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома. По его словам, вопрос названия пока не слишком обсуждался.