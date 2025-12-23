Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Читайте также Так, как это делается в Венесуэле, – Грэм призвал Трампа захватывать корабли с нефтью из России

О каких кораблях вообще идет речь?

Новые суда должны дополнить более пяти десятков эсминцев класса Arleigh Burke, которые сейчас являются основой флота США. В то же время Трамп неоднократно критиковал их, утверждая, что эти они не способны конкурировать с кораблями других государств.

По словам представителей ВМС, новые корабли будут иметь водоизмещение более 35 тысяч тонн. Суда также смогут быть платформой для запуска гиперзвуковых ракет и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Они помогут сохранить военное превосходство США, возродить американское судостроение и вселить страх во врагов Америки по всему миру,
– заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что он лично участвовал в проектировании кораблей. Известно также, что в возможностях судов будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Нам очень нужны корабли... Наши корабли, некоторые из них, стали старыми и изношенными, и мы сейчас пойдем в совершенно противоположном направлении,
– добавил Дональд Трамп.

Инициативы Дональда Трампа: последние новости

  • На территории Белого дома продолжается масштабное строительство нового бального зала Дональда Трампа стоимостью около 300 миллионов долларов. Работы проходят в ускоренном режиме, а сам проект уже называют одним из самых резонансных обновлений президентской резиденции за последние десятилетия.

  • Сам Трамп объяснял, что бальный зал нужен для проведения крупных официальных событий, в частности инаугураций, государственных и международных мероприятий. По его мнению, это позволит избежать зависимости от погодных условий и повысить уровень контроля во время массовых собраний.

  • Президент США также заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома. По его словам, вопрос названия пока не слишком обсуждался.