России становится все труднее найти бензин: НПЗ Казахстана отказались от поставок
Большие нефтеперерабатывающие заводы Казахстана отказались использовать выделенные им квоты на экспорт бензина в Россию. В результате Москва получила топливо лишь с одного небольшого НПЗ.
Почему НПЗ Казахстана отказывают России
В июле Казахстан разрешил экспортировать в Россию вдвое больше бензина, увеличив квоту до 45 656 тонн. Однако производители не воспользовались этой возможностью, пишет Reuters.
- Павлодарский НПЗ имел право поставить в прошлом месяце на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92.
- Такую же квоту в августе получил Атырауский НПЗ.
Однако оба предприятия, по данным источников, решили не экспортировать топливо в Россию.
Собеседники издания пояснили, что поставщики опасаются попасть под европейские или другие западные санкции.
Никто не хочет попасть под санкции,
– отметил источник.
Дополнительной проблемой стали трудности с проведением платежей через российские банки.
Кроме того, Казахстану самому не хватает автомобильного топлива. Ведь спрос традиционно растет в этот период года, а дефицит в соседних странах, в том числе в России, создает дополнительное давление на рынок.
Кто помогает России с бензином
Единственным казахстанским НПЗ, который рискнул поставлять бензин в Россию, стал небольшой завод "Конденсат". Однако его мощность в шесть раз меньше, чем у Павлодарского и Атырауского НПЗ. Поэтому и поставки были небольшими:
- в июле "Конденсат" отправил в Россию около 9 тысяч тонн бензина;
- в августе завод получил по железной дороге 4,1 тысячи тонн российской нефти на переработку.
В то же время казахстанский бензин может обойтись российским покупателям слишком дорого.
По подсчетам, цена АИ-92 с Атирауского НПЗ составляет около 1 100 – 1 200 долларов за тонну. Тогда как на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна бензина этой марки стоила около 708,3 тысячи рублей.
Напомним, ранее Россия обратилась к Казахстану с просьбой договориться об импорте около 50 тысяч метрических тонн бензина АИ-92. Это должно было смягчить внутренний дефицит, вызванный сокращением производства на российских НПЗ из-за ударов украинских дронов.