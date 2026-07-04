Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки украинских дронов

Крупнейший НПЗ "Лукойла", а именно "Нижегороднефтеоргсинтез", подвергся атаке дронов 2 июля. После этого ему пришлось приостановить работу.

Этот НПЗ расположен в Кстово Нижегородской области. Об этом пишут Reuters со ссылкой на источники и The Moscow Times.

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Что известно о НПЗ в Кстово?

НПЗ в Кстово занимает 4-е место в России по мощности и 2-е по производству бензина. Он способен ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина.

На заводе была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивала 53% мощности предприятия.

Еще одна установка – АВТ-5, на долю которой приходится 25% мощности завода, – была выведена из строя беспилотником 24 июня.

Из-за атак с четверга, 2 июля, "Нижегороднефтеоргсинтез" приостановил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Это уже пятый российский НПЗ, который остановил производство с начала июня:

16 июня прекратил переработку Московский НПЗ "Газпром нефть", ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до 2027 года,

с 12 июня простаивает НПЗ "Танеко" компании "Татнефть" в Нижнекамске,

10 июня остановился Куйбышевский НПЗ,

1 июня – Волгоградский НПЗ.

С начала марта украинские дроны не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности. По оценкам Energy Intelligence, в июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25%.

В ближайший месяц увеличить загрузку российских нефтезаводов, пострадавших от ударов, скорее всего, не получится. Источники сообщают, что в июле объемы переработки "в лучшем случае" останутся на июньских уровнях, если не будет новых атак на НПЗ.

Между тем россияне даже в дальневосточном Забайкальском крае стоят в очереди 36 часов, чтобы получить всего 15 литров бензина.

К слову, 1 июля Украина осуществила атаку на НПЗ в Уфе, расположенный более чем в 1300 километрах от линии фронта.

Также крайне успешную атаку украинские БПЛА провели в Краснодарском крае, где загорелся НПЗ "Славянский".