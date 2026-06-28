В сети появились спутниковые снимки атакованного НПЗ, сообщает "24 Канал". Они подтверждают чрезвычайно успешную атаку дронов.

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Как горит НПЗ "Славянский"?

По состоянию на вечер 28 июня фиксировалось возгорание на территории резервуарного парка.

Как отметили в Dnipro Osint, учитывая, что в Краснодарский край ездят из Крыма за топливом, это "очень классная картина".

НПЗ "Славянский" после атаки / Фото Dnipro Osint

Стоит отметить, что этот НПЗ в Славянске-на-Кубани входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. И, учитывая топливный кризис в оккупированном Крыму, он должен был стать одним из ключевых объектов, призванных компенсировать дефицит топлива на оккупированных территориях.

Кроме того, как пишет NV, в ходе атаки, возможно, было уничтожено или повреждено значительное количество технологических эстакад завода и топливных резервуаров.

Столб дыма от завода простирается примерно на 15–18 километров от места пожара.

НПЗ "Славянский" после атаки / Фото NV

К слову, в ночь на 28 июня подразделения Сил специальных операций Украины также нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. Он входит в число крупнейших в России. На объекте было зафиксировано задымление.