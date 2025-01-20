Приднестровье решило, у кого покупать газ, и заявило о готовности платить

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что регион готов получать газ от молдавской госкомпании "Молдовагаз". До сих пор регион отказывался от помощи Молдовы и планировал сотрудничать с другим поставщиком.

Газ Приднестровью будет поставлять Молдова

По словам Красносельского, 18 января "Тираспольтрансгаз" направил запрос в Кишинев по организации поставок, передает 24 Канал со ссылкой на соцсети непризнанного лидера Приднестровья.

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Для того, чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилые помещения, и чтобы вся социальная инфраструктура также получала выгоду от тепла и электроэнергии, я согласился с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента, чтобы газ Приднестровью поставляла компания "Молдовагаз",

– заявил Красносельский.

Он также отметил, что Тирасполь пытался заключить контракт на поставку газа с неназванной компанией. Но этот план якобы натолкнулся на "решительное сопротивление" со стороны молдавских властей и компании "Молдовагаз".

Интересно! По его словам, чиновники настаивали, что ни одна другая компания не может поставлять газ на Левый берег. Красносельский также заверил, что "Тираспольтрансгаз" гарантирует оплату за услуги доставки газа.

Кто мог поставлять газ в регион

Ранее в российских СМИ говорилось о том, что газ Приднестровью должна была поставлять компания Natural Gaz D.C., которая планировала закупать газ на европейском спотовом рынке.

При этом расходы, вероятно, компенсировали бы из российского бюджета. В свою очередь, Кишинев настаивал, что поставки на Левый берег может осуществлять исключительно "Молдовагаз".

Напомним! 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою газотранспортную систему. Россия отказалась поставлять газ Приднестровью альтернативным маршрутом, что привело к масштабному энергетическому кризису в регионе.