Об этом знают не все: кто платит за поверку газового счетчика
- Поверка газовых счетчиков является обязательной процедурой, которая должна быть бесплатной для пользователя и ответственность за которую лежит на операторе газораспределительной сети (ГРМ).
- Потребитель должен самостоятельно оплатить поверку счетчика, если обнаружено постороннее вмешательство в работу счетчика, что может привести к штрафам или перерасчета объемов потребления.
Поверка газовых счетчиков является обязательной процедурой. Впрочем, вопрос о том, кто именно должен покрывать ее стоимость, до сих пор вызывает споры среди потребителей.
Кто и когда платит поверку счетчика?
В отличие от водоснабжения, где за поверку часто платит сам потребитель, в газовой сфере эта процедура должна быть бесплатной для пользователя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравда".
Вместе с этим, ответственность за проведение поверки газового счетчика также лежит на операторе газораспределительной сети (ГРМ). В частности, речь идет о:
- контроле сроков поверки (обычно 2 или 8 лет в зависимости от типа счетчика);
- снятие счетчика для проведения поверки;
- транспортировке прибора в поверочный центр;
- проведение поверки;
- установке счетчика обратно;
- ремонт при необходимости.
Все эти услуги оператор ГРМ должен выполнять бесплатно, даже если счетчик был куплен потребителем самостоятельно.
В каком случае потребитель должен сам оплатить поверку счетчика
Платить за поверку придется, если обнаружат постороннее вмешательство в работу счетчика: например, его повреждения или попытку обмана. В таких случаях оператор может применить штрафные санкции или сделать перерасчет объемов потребления.