Кто и когда платит поверку счетчика?
В отличие от водоснабжения, где за поверку часто платит сам потребитель, в газовой сфере эта процедура должна быть бесплатной для пользователя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравда".
Читайте также Необходимо подать заявление: куда обращаться за выплатами ко Дню Независимости
Вместе с этим, ответственность за проведение поверки газового счетчика также лежит на операторе газораспределительной сети (ГРМ). В частности, речь идет о:
- контроле сроков поверки (обычно 2 или 8 лет в зависимости от типа счетчика);
- снятие счетчика для проведения поверки;
- транспортировке прибора в поверочный центр;
- проведение поверки;
- установке счетчика обратно;
- ремонт при необходимости.
Все эти услуги оператор ГРМ должен выполнять бесплатно, даже если счетчик был куплен потребителем самостоятельно.
В каком случае потребитель должен сам оплатить поверку счетчика
Платить за поверку придется, если обнаружат постороннее вмешательство в работу счетчика: например, его повреждения или попытку обмана. В таких случаях оператор может применить штрафные санкции или сделать перерасчет объемов потребления.