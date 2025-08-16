Кто и когда платит поверку счетчика?

В отличие от водоснабжения, где за поверку часто платит сам потребитель, в газовой сфере эта процедура должна быть бесплатной для пользователя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравда".

Вместе с этим, ответственность за проведение поверки газового счетчика также лежит на операторе газораспределительной сети (ГРМ). В частности, речь идет о:

контроле сроков поверки (обычно 2 или 8 лет в зависимости от типа счетчика);

снятие счетчика для проведения поверки;

транспортировке прибора в поверочный центр;

проведение поверки;

установке счетчика обратно;

ремонт при необходимости.

Все эти услуги оператор ГРМ должен выполнять бесплатно, даже если счетчик был куплен потребителем самостоятельно.