Кто и когда платит поверку счетчика?

В отличие от водоснабжения, где за поверку часто платит сам потребитель, в газовой сфере эта процедура должна быть бесплатной для пользователя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравда".

Вместе с этим, ответственность за проведение поверки газового счетчика также лежит на операторе газораспределительной сети (ГРМ). В частности, речь идет о:

  • контроле сроков поверки (обычно 2 или 8 лет в зависимости от типа счетчика);
  • снятие счетчика для проведения поверки;
  • транспортировке прибора в поверочный центр;
  • проведение поверки;
  • установке счетчика обратно;
  • ремонт при необходимости.

Все эти услуги оператор ГРМ должен выполнять бесплатно, даже если счетчик был куплен потребителем самостоятельно.

В каком случае потребитель должен сам оплатить поверку счетчика

Платить за поверку придется, если обнаружат постороннее вмешательство в работу счетчика: например, его повреждения или попытку обмана. В таких случаях оператор может применить штрафные санкции или сделать перерасчет объемов потребления.