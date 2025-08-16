Хто та коли сплачує повірку лічильника?
На відміну від водопостачання, де за повірку часто платить сам споживач, у газовій сфері ця процедура має бути безкоштовною для користувача, розповідає 24 Канал із посиланням на "ГазПравда".
Разом з цим, відповідальність за проведення повірки газового лічильника також лежить на операторі газорозподільної мережі (ГРМ). Зокрема, йдеться про:
- контроль строків повірки (зазвичай 2 або 8 років залежно від типу лічильника);
- зняття лічильника для проведення повірки;
- транспортування приладу до повірочного центру;
- проведення повірки;
- встановлення лічильника назад;
- ремонт за необхідності.
Усі ці послуги оператор ГРМ має виконувати безкоштовно, навіть якщо лічильник був куплений споживачем самостійно.
У якому випадку споживач повинен сам сплатити повірку лічильника
Платити за повірку доведеться, якщо виявлять стороннє втручання у роботу лічильника: наприклад, його пошкодження чи спробу обману. У таких випадках оператор може застосувати штрафні санкції або зробити перерахунок обсягів споживання.