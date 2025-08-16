Хто та коли сплачує повірку лічильника?

На відміну від водопостачання, де за повірку часто платить сам споживач, у газовій сфері ця процедура має бути безкоштовною для користувача, розповідає 24 Канал із посиланням на "ГазПравда".

Разом з цим, відповідальність за проведення повірки газового лічильника також лежить на операторі газорозподільної мережі (ГРМ). Зокрема, йдеться про:

контроль строків повірки (зазвичай 2 або 8 років залежно від типу лічильника);

зняття лічильника для проведення повірки;

транспортування приладу до повірочного центру;

проведення повірки;

встановлення лічильника назад;

ремонт за необхідності.

Усі ці послуги оператор ГРМ має виконувати безкоштовно, навіть якщо лічильник був куплений споживачем самостійно.