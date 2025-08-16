Хто та коли сплачує повірку лічильника?

На відміну від водопостачання, де за повірку часто платить сам споживач, у газовій сфері ця процедура має бути безкоштовною для користувача, розповідає 24 Канал із посиланням на "ГазПравда".

Разом з цим, відповідальність за проведення повірки газового лічильника також лежить на операторі газорозподільної мережі (ГРМ). Зокрема, йдеться про:

  • контроль строків повірки (зазвичай 2 або 8 років залежно від типу лічильника);
  • зняття лічильника для проведення повірки;
  • транспортування приладу до повірочного центру;
  • проведення повірки;
  • встановлення лічильника назад;
  • ремонт за необхідності.

Усі ці послуги оператор ГРМ має виконувати безкоштовно, навіть якщо лічильник був куплений споживачем самостійно.

У якому випадку споживач повинен сам сплатити повірку лічильника

Платити за повірку доведеться, якщо виявлять стороннє втручання у роботу лічильника: наприклад, його пошкодження чи спробу обману. У таких випадках оператор може застосувати штрафні санкції або зробити перерахунок обсягів споживання.