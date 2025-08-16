Повірка газових лічильників є обов’язковою процедурою. Втім питання про те, хто саме має покривати її вартість, досі викликає суперечки серед споживачів.

Хто та коли сплачує повірку лічильника?

На відміну від водопостачання, де за повірку часто платить сам споживач, у газовій сфері ця процедура має бути безкоштовною для користувача, розповідає 24 Канал із посиланням на "ГазПравда".

Разом з цим, відповідальність за проведення повірки газового лічильника також лежить на операторі газорозподільної мережі (ГРМ). Зокрема, йдеться про:

контроль строків повірки (зазвичай 2 або 8 років залежно від типу лічильника);

зняття лічильника для проведення повірки;

транспортування приладу до повірочного центру;

проведення повірки;

встановлення лічильника назад;

ремонт за необхідності.

Усі ці послуги оператор ГРМ має виконувати безкоштовно, навіть якщо лічильник був куплений споживачем самостійно.