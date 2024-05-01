Кто из украинцев может иметь льготы на коммунальные услуги

Среди украинцев есть много категорий льготников, которые имеют право на скидки на коммунальные услуги. Предоставление льгот регулируется законодательством, которое учитывает среднемесячный доход лица и его семьи.

Какие льготы могут быть у украинцев

Льготы на коммуналку могут касаться как оплаты за предоставление различных услуг, так и освобождения от уплаты за эти услуги вообще.

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Вот какие льготы могут получить граждане:

пользование жильем, что включает квартирную плату и расходы на содержание домов, сооружений и придомовых территорий;

управление многоквартирным домом, а также коммунальные услуги: централизованное снабжение холодной и горячей воды, водоотведение, поставки тепла и электроэнергии, природный газ (включая транспортировку, распределение и поставку), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;

пользование твердым бытовым топливом и сжиженным газом.

Кто имеет льготы на коммунальные услуги

Согласно действующему законодательству Украины, следующие категории граждан имеют право на льготы:

лица, пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы; жены (мужья), опекуны детей умерших граждан-ликвидаторов ЧАЭС; семьи с детьми с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы; дети, пострадавших вследствие катастрофы;

участники войны и лица с особыми заслугами перед государством, вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц с особыми заслугами;

родители и члены семей лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших, умерших или пропавших без вести при исполнении обязанностей, а также лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, состоянию здоровья или за выслугу лет, получившие статус инвалида при исполнении служебных обязанностей;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, где воспитывается трое или более детей;

пенсионеры, которые бывшие педагогические, медицинские, фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

пенсионеры, ранее работавшие в государственных и коммунальных учреждениях культуры, образовательных учреждениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа.

Члены семьи льготника, которым предоставляются льготы, включают: