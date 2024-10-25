Доплаты к пенсии: кто получит дополнительные выплаты в ноябре

Некоторые пенсионеры имеют право на специальные надбавки к пенсии, которые зависят от возраста и других условий. В ноябре отдельные категории украинских пенсионеров получат эти надбавки.

Кому повысят пенсии в ноябре

Пенсионеры, которые достигнут новой возрастной категории, с ноября получат повышенные надбавки.

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Сейчас надбавки по возрасту распределены так:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

В возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен;

От 80 лет – 570 гривен.

Итак, пенсионеры, которые в ноябре достигнут 75 или 80 лет, автоматически получат увеличенную надбавку по возрасту.

Кто имеет право на доплату по возрасту

Надбавка по возрасту назначается пенсионерам, которые соответствуют следующим критериям:

Получают пенсию по возрасту;

Достигли возраста 70 лет и старше;

Их общая сумма пенсионной выплаты составляет менее 10 340,35 гривен.

Важно! Пенсионный фонд Украины автоматически назначает надбавку, если пенсионер соответствует этим условиям.