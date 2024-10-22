75% скидки на коммуналку: кто имеет право на льготу
Источник:ПФУ
Некоторые могут получить скидку 75% на коммунальные услуги и покупку бытового топлива. Таким правом могут воспользоваться участники боевых действий и их семья.
Кто может получить льготу
Участники боевых действий могут получить 75% скидки на оплату:
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- пользование жильем;
- жилищно-коммунальными услугами;
- на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива/сжиженного газа.
Напомним! Это регулируется законом № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Льготы на коммуналку распространяются также и на ближайших родственников. К ним также входят дети жены от первого брака.
К членам семьи, которые могут пользоваться льготами УБД относятся:
- жена/муж;
- несовершеннолетние дети;
- неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства первой и второй групп/лица с инвалидностью первой группы;
- лица, которые проживают вместе с неженатым человеком с инвалидностью, полученной из-за войны, первой группы и ухаживает за ним;
- нетрудоспособные родители;
- лица, которые находятся под опекой/попечительством гражданина, у которого есть право на льготы, и проживают вместе с ним.
Как подать заявление на льготы
Вместо ветерана заявление на льготу могут подать такие члены семьи:
- мужей;
- супругов;
- нетрудоспособных родителей;
- неженатых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства второй группы;
- лиц, проживающих вместе с неженатым лицом с инвалидностью, полученной из-за войны, первой группы и ухаживает за ней.
Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно - о постановке на учет и о предоставлении льгот. Его вместе с документами можно подать следующими способами:
- в сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих теробщин, в центры предоставления админуслуг;
- через почту - в адрес органа Пенсионного фонда;
- дистанционно - через портал е-услуг ПФУ, приложение Пенсионный фонд, портал "Дія".