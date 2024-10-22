75% скидки на коммуналку: кто имеет право на льготу

22 октября 2024, 11:30
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Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

ПФУ

Некоторые могут получить скидку 75% на коммунальные услуги и покупку бытового топлива. Таким правом могут воспользоваться участники боевых действий и их семья.

Кто может получить льготу

Участники боевых действий могут получить 75% скидки на оплату:

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  • пользование жильем;
  • жилищно-коммунальными услугами;
  • на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива/сжиженного газа.

Напомним! Это регулируется законом № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Льготы на коммуналку распространяются также и на ближайших родственников. К ним также входят дети жены от первого брака.

К членам семьи, которые могут пользоваться льготами УБД относятся:

  • жена/муж;
  • несовершеннолетние дети;
  • неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства первой и второй групп/лица с инвалидностью первой группы;
  • лица, которые проживают вместе с неженатым человеком с инвалидностью, полученной из-за войны, первой группы и ухаживает за ним;
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, которые находятся под опекой/попечительством гражданина, у которого есть право на льготы, и проживают вместе с ним.

Как подать заявление на льготы

Вместо ветерана заявление на льготу могут подать такие члены семьи:

  • мужей;
  • супругов;
  • нетрудоспособных родителей;
  • неженатых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства второй группы;
  • лиц, проживающих вместе с неженатым лицом с инвалидностью, полученной из-за войны, первой группы и ухаживает за ней.

Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно - о постановке на учет и о предоставлении льгот. Его вместе с документами можно подать следующими способами:

  • в сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих теробщин, в центры предоставления админуслуг;
  • через почту - в адрес органа Пенсионного фонда;
  • дистанционно - через портал е-услуг ПФУ, приложение Пенсионный фонд, портал "Дія".