75% скидки на коммуналку: кто имеет право на льготу

Некоторые могут получить скидку 75% на коммунальные услуги и покупку бытового топлива. Таким правом могут воспользоваться участники боевых действий и их семья.

Кто может получить льготу

Участники боевых действий могут получить 75% скидки на оплату:

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пользование жильем;

жилищно-коммунальными услугами;

на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива/сжиженного газа.

Напомним! Это регулируется законом № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Льготы на коммуналку распространяются также и на ближайших родственников. К ним также входят дети жены от первого брака.

К членам семьи, которые могут пользоваться льготами УБД относятся:

жена/муж;

несовершеннолетние дети;

неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства первой и второй групп/лица с инвалидностью первой группы;

лица, которые проживают вместе с неженатым человеком с инвалидностью, полученной из-за войны, первой группы и ухаживает за ним;

нетрудоспособные родители;

лица, которые находятся под опекой/попечительством гражданина, у которого есть право на льготы, и проживают вместе с ним.

Как подать заявление на льготы

Вместо ветерана заявление на льготу могут подать такие члены семьи:

мужей;

супругов;

нетрудоспособных родителей;

неженатых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства второй группы;

лиц, проживающих вместе с неженатым лицом с инвалидностью, полученной из-за войны, первой группы и ухаживает за ней.

Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно - о постановке на учет и о предоставлении льгот. Его вместе с документами можно подать следующими способами: