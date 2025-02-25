25 февраля, 08:40
Часть украинцев получит помощь почти 11 тысяч гривен от ООН: кому поступят средства
Некоторые украинцы могут получить специальную помощь от ООН. Размер этой выплаты – 10 800 гривен.
Кто имеет право на такую помощь:
На такую помощь имеют право ВПЛ (переместившиеся в течении последних 6 месяцев), а также те люди, которые после вынужденного перемещения вернулись на свое прежнее место жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.
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Обратите внимание! Эта помощь предоставляется и тем, лицам, что вернулись из-за границы.
Условия предоставления этой выплаты:
- такая выплата предоставляется, если лицо не получало помощь от международных организаций;
- доход на одного члена семьи менее 5 400 гривен;
- гражданин подпадает под один из критериев уязвимости.
Какие критерии уязвимости определены сейчас:
- в семье есть люди имеющие инвалидность или тяжелую хроническую болезнь;
- в семье есть несовершеннолетние и ее возглавляет одинокая мать или отец;
- в семье есть дети и ее возглавляет – пожилой человек (старше 55 лет) и так далее.
Обратите внимание! Помощь от ООН выплачивается в течение 3 месяцев по 3 600 гривен ежемесячно.