Часть украинцев получит помощь почти 11 тысяч гривен от ООН: кому поступят средства

Некоторые украинцы могут получить специальную помощь от ООН. Размер этой выплаты – 10 800 гривен.

Кто имеет право на такую помощь:

На такую помощь имеют право ВПЛ (переместившиеся в течении последних 6 месяцев), а также те люди, которые после вынужденного перемещения вернулись на свое прежнее место жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.

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Обратите внимание! Эта помощь предоставляется и тем, лицам, что вернулись из-за границы.

Условия предоставления этой выплаты:

такая выплата предоставляется, если лицо не получало помощь от международных организаций;

доход на одного члена семьи менее 5 400 гривен;

гражданин подпадает под один из критериев уязвимости.

Какие критерии уязвимости определены сейчас:

в семье есть люди имеющие инвалидность или тяжелую хроническую болезнь;

в семье есть несовершеннолетние и ее возглавляет одинокая мать или отец;

в семье есть дети и ее возглавляет – пожилой человек (старше 55 лет) и так далее.

Обратите внимание! Помощь от ООН выплачивается в течение 3 месяцев по 3 600 гривен ежемесячно.