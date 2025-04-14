Кто из украинцев может подать на статус ребенка войны

В Украине есть статус ребенка войны, однако выплаты по этому поводу не предусмотрены ни одним нормативным актом. Кроме того, появится ли такая денежная помощь в будущем – неизвестно. Однако некоторую неденежную помощь дети все же могут получить.

Кто имеет право на статус ребенка войны в Украине

Статус ребенка войны в Украине сейчас называется "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов", о чем говорится в постановлении Кабмина №268, передает 24 Канал.

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Согласно этому постановлению, такой статус могут получить детки, которые:

подверглись физическому насилию или получили телесные повреждения, которые повредили здоровью,

подверглись сексуальному насилию,

были незаконно депортированы или похищены из Украины,

были вовлечены в военные действия,

содержались в плену,

подверглись психологическому насилию, моральных и психологических страданий.

Напоминаем! Лица, которые являются гражданами Украины и которым на время окончания Второй мировой войны было менее 18 лет, имеют право на установление статуса ребенок войны. Удостоверяет такой статус орган социальной защиты населения путем проставления соответствующего штампа в пенсионном удостоверении.

Как получить детям получить статус

Основание для получения статуса должно быть подтверждено документально. Однако это не касается психологических травм.

Обратиться относительно статуса нужно в службу по правам ребенка по месту жительства.

Семьям, которые живут за границей, нужно отправить письмо и пакет с документами в службу по месту жительства.

Подать заявление на получение статуса могут как родители, так и родственники ребенка. Также, это может сделать и сам ребенок по достижении 14 лет.

Статус ребенка войны можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним.

Обратите внимание! Сейчас известно, что для детей с таким статусом предусмотрены льготы. Например, бесплатное питание в школах. Есть вероятность, что в будущем права на другие потребности детей на другие потребности детей будут расширены.