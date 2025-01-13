Опять идентификация: кто из украинцев обязан ее пройти

Пенсионеры и ВПЛ, которые получили статус до 24 февраля 2022 года, обязаны проходить идентификацию. В случае ее отсутствия пенсионные выплаты будут временно приостановлены.

Кого коснется идентификация

Идентификация нужна для подтверждения, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсионеры со статусом ВПЛ, которые должны были пройти проверку до 31 марта 2024 года, но по каким-то причинам этого не сделали, могли столкнуться с замораживанием пенсии.

Обратите внимание! Чтобы восстановить пенсию, нужно пройти идентификацию удобным способом. После этого все приостановленные выплаты будут восстановлены, включая сумму, которую не начисляли из-за отсутствия проверки.

Как пройти идентификацию

Пенсионеры могут выбрать удобный способ для прохождения идентификации:

Личный визит:

Посетить отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт гражданина Украины.

Онлайн через вебпортал:

Воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав заявление квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис (Дія ID)".

Видеосвязь:

Пройти идентификацию через видеоконференцию в территориальном органе Пенсионного фонда.

За рубежом:

Обратиться в дипломатическое учреждение Украины, если вы находитесь за рубежом. Получив документ, подтверждающий факт вашей жизни, отправить его вместе с заявлением на возобновление выплат по почте в Пенсионный фонд Украины.