Кого коснется идентификация
Идентификация нужна для подтверждения, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Пенсионеры со статусом ВПЛ, которые должны были пройти проверку до 31 марта 2024 года, но по каким-то причинам этого не сделали, могли столкнуться с замораживанием пенсии.
Обратите внимание! Чтобы восстановить пенсию, нужно пройти идентификацию удобным способом. После этого все приостановленные выплаты будут восстановлены, включая сумму, которую не начисляли из-за отсутствия проверки.
Как пройти идентификацию
Пенсионеры могут выбрать удобный способ для прохождения идентификации:
Личный визит:
Посетить отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт гражданина Украины.
Онлайн через вебпортал:
Воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав заявление квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис (Дія ID)".
Видеосвязь:
Пройти идентификацию через видеоконференцию в территориальном органе Пенсионного фонда.
За рубежом:
Обратиться в дипломатическое учреждение Украины, если вы находитесь за рубежом. Получив документ, подтверждающий факт вашей жизни, отправить его вместе с заявлением на возобновление выплат по почте в Пенсионный фонд Украины.