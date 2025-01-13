Кого коснется идентификация

Идентификация нужна для подтверждения, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсионеры со статусом ВПЛ, которые должны были пройти проверку до 31 марта 2024 года, но по каким-то причинам этого не сделали, могли столкнуться с замораживанием пенсии.

Обратите внимание! Чтобы восстановить пенсию, нужно пройти идентификацию удобным способом. После этого все приостановленные выплаты будут восстановлены, включая сумму, которую не начисляли из-за отсутствия проверки.

Как пройти идентификацию

Пенсионеры могут выбрать удобный способ для прохождения идентификации:

Личный визит:

Посетить отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт гражданина Украины.

Онлайн через вебпортал:

Воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав заявление квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис (Дія ID)".

Видеосвязь:

Пройти идентификацию через видеоконференцию в территориальном органе Пенсионного фонда.

За рубежом:

Обратиться в дипломатическое учреждение Украины, если вы находитесь за рубежом. Получив документ, подтверждающий факт вашей жизни, отправить его вместе с заявлением на возобновление выплат по почте в Пенсионный фонд Украины.