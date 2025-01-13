Кого торкнеться ідентифікація

Ідентифікація потрібна для підтвердження, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсіонери зі статусом ВПО, які мали пройти перевірку до 31 березня 2024 року, але з якихось причин цього не зробили, могли зіткнутися із замороженням пенсії.

Зауважте! Щоб відновити пенсію, потрібно пройти ідентифікацію у зручний спосіб. Після цього всі призупинені виплати будуть відновлені, включаючи суму, яку не нараховували через відсутність перевірки.

Як пройти ідентифікацію

Пенсіонери можуть обрати зручний спосіб для проходження ідентифікації:

Особистий візит:

Завітати до відділення Ощадбанку або сервісного центру Пенсійного фонду України, маючи при собі паспорт громадянина України.

Онлайн через вебпортал:

Скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України, підписавши заяву кваліфікованим електронним підписом "Дія.Підпис (Дія ID)".

Відеозв’язок:

Пройти ідентифікацію через відеоконференцію у територіальному органі Пенсійного фонду.

За кордоном:

Звернутися до дипломатичної установи України, якщо ви перебуваєте за кордоном. Отримавши документ, що підтверджує факт вашого життя, надіслати його разом із заявою на поновлення виплат поштою до Пенсійного фонду України.