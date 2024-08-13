Дополнительная тысяча: кто из пенсионеров получит ее в августе

Украинские пенсионеры могут получить различные надбавки. В том числе и доплату из-за ухудшенного состояния здоровья.

У кого вырастет августовская пенсия

Надбавка из-за ухудшенного состояния здоровья предоставляется пенсионерам после 80 лет. При условии, что такие лица получают пенсию по возрасту.

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Также важными условиями для получения этой надбавки являются:

проживание в одиночестве;

потребность пенсионера в уходе от посторонних лиц (от социальных работников).

Такая надбавка назначается исключительно после личного обращения пенсионера в ПФУ. Специалисты Пенсионного фонда должны определить соответствует ли лицо определенным критериям.

В ПФУ пенсионер должен написать заявление, а также приложить документы, удостоверяющие ухудшенное состояние здоровья.

Обратиться в ПФУ пенсионер может и онлайн, через портал Пенсионного фонда.

Размер этой надбавки рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас такая доплата составляет 944 гривны.