Дополнительная тысяча: кто из пенсионеров получит ее в августе
Источник:ПФУ
Украинские пенсионеры могут получить различные надбавки. В том числе и доплату из-за ухудшенного состояния здоровья.
У кого вырастет августовская пенсия
Надбавка из-за ухудшенного состояния здоровья предоставляется пенсионерам после 80 лет. При условии, что такие лица получают пенсию по возрасту.
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Также важными условиями для получения этой надбавки являются:
- проживание в одиночестве;
- потребность пенсионера в уходе от посторонних лиц (от социальных работников).
Такая надбавка назначается исключительно после личного обращения пенсионера в ПФУ. Специалисты Пенсионного фонда должны определить соответствует ли лицо определенным критериям.
В ПФУ пенсионер должен написать заявление, а также приложить документы, удостоверяющие ухудшенное состояние здоровья.Обратите внимание! Обратиться в ПФУ пенсионер может и онлайн, через портал Пенсионного фонда.
Размер этой надбавки рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас такая доплата составляет 944 гривны.Напомним! В Украине планируют отменить прожиточный минимум.