Некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидку на коммунальные услуги

Некоторые пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. В частности, они могут совсем не платить за жилищно-коммунальные услуги.

Кто имеет право на 100% скидку на оплату коммуналки

Пенсионеры, которые работали в определенных профессиях в сельской местности и продолжают жить там после выхода на пенсию, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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В перечень льгот также входит приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

К таким профессиям относятся:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учреждений образования в сфере культуры.

Напомним! Чтобы получить льготу, нужно иметь не менее трех лет стажа работы по соответствующей профессии и на момент выхода на пенсию работать на этой должности.

Стоит также отметить, что льготу назначают, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 гривен, что является порогом для получения налоговой социальной льготы.

Обратите внимание! Льгота предоставляется на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до конца текущего года. Воспользоваться скидкой может только сам пенсионер.