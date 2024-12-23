Часть пенсионеров сможет не платить за коммунальные услуги

Часть украинских пенсионеров может быть полностью освобождена от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота касается граждан, которые работали в определенных сферах и имеют низкий уровень дохода.

Кто имеет право на льготы

Украинское правительство утвердило механизм предоставления льгот пенсионерам, который закреплен в постановлении Кабинета Министров Украины “Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи”, сообщает 24 Канал.

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Согласно правительственному постановлению, от оплаты коммунальных услуг на 100% освобождаются:

учителя,

библиотекари,

медицинские работники,

работники культуры, которые проживают в сельской местности.

Эти категории граждан получают полную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.

Другие формы государственной поддержки пенсионеров

Большинство пенсионеров имеют возможность получать субсидии, которые частично компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги. Размер такой помощи определяется на основе совокупного дохода пенсионера и стоимости услуг.

Важно! Особые условия предусмотрены для тех, кто проживает в домах без централизованного отопления. Таким гражданам предоставляется субсидия на приобретение твердого топлива. Эта помощь выплачивается раз в год, а ее размер может достигать 21 000 гривен.

Государственная поддержка в виде льгот и субсидий направлена на уменьшение финансовой нагрузки на пенсионеров.

Заметьте! В частности, освобождение от оплаты коммунальных услуг является важной мерой для поддержки граждан, которые работали в социально значимых сферах.