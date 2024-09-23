Пенсии украинцев в октябре вырастут: кто получит новую прибавку от ООН

Часть украинцев может получить специальную надбавку к пенсии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Помощь предоставляется, если лицо соответствует определенным критериям.

Кто имеет право на помощь от ООН

Как сообщает Минсоцполитики, надбавка от ООН предоставляется пенсионерам, имеющим пенсию менее 3 250 гривен. Главным условием является то, что такой гражданин проживает в зоне активных или потенциальных боевых действий.

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Обратите внимание! На такую помощь имеют право только те лица, которые не получали с 1 марта 2023 года международной помощи или выплат для ВПЛ.

Надбавка от ООН рассчитывается индивидуально. Она составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии. То есть, если лицо имеет пенсионную выплату – 2 800 гривен, его надбавка 450 гривен.

Заметьте! Такая помощь добавляется к пенсии автоматически. Получателей ответственные органы определяют, в соответствии с данными, размещенных в реестрах. Выплачивать надбавку планируют как минимум до конца 2024 года.