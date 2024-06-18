Социальная помощь вместо пенсии: кому из украинцев придется получать минимальные выплаты

Если не хватает страхового стажа для получения пенсии, то украинцы могут обратиться за государственной социальной помощью. Однако, ее размер в 2024 году довольно скромный.

Помощь для украинцев без стажа

Если украинцы не имеют достаточного страхового стажа для получения пенсии, они могут подать заявление на государственную социальную помощь. Это можно сделать только после достижения 65 лет и только в случае, если общий доход семьи – недостаточен.

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В 2024 году социальная помощь составляет 2361 гривну или 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При этом, доплата не может быть меньше 100% прожиточного минимума с учетом доплаты.

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию? Для выхода на пенсию в 2024 году нужно иметь: для выхода на пенсию в 60 лет – не менее 31 года стажа; для выхода на пенсию в 63 года – не менее 21 года стажа; для выхода на пенсию в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Как получить социальную помощь: инструкция

Для получения государственной социальной помощи необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания, или в Центр предоставления административных услуг.

Кроме этого, пенсионеру нужно будет с собой принести:

заявление;

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в ГРФОПП;

справку ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

копию решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).

Получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа.