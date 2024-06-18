Допомога для українців без стажу

Якщо українці не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, вони можуть подати заяву на державну соціальну допомогу. Це можна зробити лише після досягнення 65 років і тільки у випадку, якщо загальний дохід сім'ї – недостатній.

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У 2024 році соціальна допомога складає 2361 гривню або 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому, доплата не може бути меншою за 100% прожиткового мінімуму з урахуванням доплати.

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію? Для виходу на пенсію у 2024 році потрібно мати: для виходу на пенсію у 60 років – не менше 31 року стажу; для виходу на пенсію у 63 роки – не менше 21 року стажу; для виходу на пенсію у 65 років – не менше 15 років стажу.

Як отримати соціальну допомогу: інструкція

Для отримання державної соціальної допомоги необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання, або до Центру надання адміністративних послуг.

Окрім цього, пенсіонеру потрібно буде з собою принести:

заяву;

паспорт і документ, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;

довідку ПФУ про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні пів року;

копію рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).

Зверніть увагу! Отримати допомогу замість пенсії можуть лише ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше ніж 15 років страхового стажу.