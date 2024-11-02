Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию до конца года

Все пенсионеры обязаны проходить идентификацию. Последние несколько лет часть лиц была освобождена от этой процедуры.

Почему могут отменить пенсию в ноябре

Если лицо своевременно не проходит идентификацию, его выплаты могут замораживать. То есть, средства удерживаются на пенсионных счетах, пока не будут выяснены все обстоятельства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Ранее большинство граждан не чувствовали прохождения идентификации. Ведь эта процедура происходила во время передачи пенсии почтальоном или в момент получения новой карточки для пенсионных выплат.

В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. Сейчас это требование восстановлено и для них,

– говорится в сообщении ПФУ.

То есть, для других лиц все это время эта процедура была обязательной.

Где пройти идентификацию

Чтобы пройти идентификацию, лицо может обратиться в ПФУ (онлайн и оффлайн), а также:

особа имеет возможность сделать это в отделении АО "Ощадбанк;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом;

через видеоконференцию.

Обратите внимание! Проведение видеоконференции происходит по предварительной договоренности со специалистом.