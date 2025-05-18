Некоторые украинцы будут вынуждены вернуть полученную субсидию

Многие украинцы получают помощь на оплату коммунальных услуг. Впрочем, даже уже выплаченную субсидию иногда приходится возвращать.

Когда могут заставить вернуть субсидию

Выплату субсидии могут прекратить и потребовать вернуть, если получатель подал ложные данные или не сообщил об изменениях в составе семьи, доходах, имущественном состоянии или других значимых обстоятельствах, предупреждает Пенсионный фонд Украины, передает 24 Канал.

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Потеря субсидии грозит не только получателю, но и всем членам домохозяйства, если они подали ложные данные или не сообщили в течение 30 дней об изменениях в составе семьи, социальном статусе, имущественном состоянии, крупных покупках, займах, открытии депозитов или значительных единовременных доходах.